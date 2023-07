Még a település polgármesterét, Mihovics Józsefet is meglepte, hogy ilyen sokan érkeztek a találkozóra. Örömteli, hogy ekkora sikere lett az összejövetelnek, hiszen az egész Dunántúl felbolydult a rendezvény hírére. Ezt látva eldöntötték: jövőre már biztosan önálló eseményként tartják meg, nem pedig a Prósza, bor és tambura fesztivál részeként.

A szervező, Kramarics László, a tótszentmártoni Mura Menti Motoros csoport elnöke szintén elégedetten nyilatkozott. Elmondta: tavaly hozták létre a közösségüket azzal a céllal, hogy a környékbeli horvát településeken élő motorosokat, fiatalokat és időseket is felkarolják, s különféle rendezvényeket tartsanak számukra.

Fotó: Szakony Attila

- Sok jó hangulatú találkozón szerepeltem korábban, ezért úgy döntöttem Tótszentmártonban is lehetne hasonló dzsembori - mosolygott. - Tavaly a családi nap keretében már néhányan felvonultunk, tartottunk egy streetfighter show-t, ezúttal pedig már a veterán járműveket fogadtuk, de megkötés nélkül jöhetett bárki. Érkeztek is szép számmal a környékről, de horvát és szlovén baráti társaságok is képviseltették magukat.

A napfényben csillogó kétkerekűek sok látogatót is vonzottak, a falu apraja-nagyja összeszaladt, hogy láthassa a kivételes gépeket. Az idősebb generáció tagjai is rácsodálkoztak néhány járgányra. Többek felidézték, hogy évekkel ezelőtt aprópénzért megváltak hasonló Pannónia, Jawa, Simson és MZ motorjaiktól, ami addig csak a garázsukban porosodott. Most meg szinte szájtátva figyelték, hogy a motorok tulajdonosai miként leheltek újra életet az idős "vasakba". Némelyik kétkerekű olyan kitűnő állapotban volt, mintha most gördült volna le a gyártósorról.

Az egyik ilyen példány a nagykanizsai dr. Horváth László állatorvos 1959-es gyártású TLT Pannónia motorja volt, melyhez igazán egyedi, ritkaságnak számító utánfutó, egy 1967-es úgynevezett motorkuli csatlakozott. Elmondta: a motor kivételesen szép felújítását 2012-ben az azóta elhunyt Kozics János végezte el. A külső megjelenése nem változott, azonban a blokkot tavaly jó barátja, a szintén kanizsai Vörös János hangolta újra.

Fotó: Szakony Attila

Több oldalkocsit tartó motor is felsorakozott a tömegben. Az egyiket a szomszéd településről, Becsehelyről érkezett Bogdán Péter irányította.

- Az MZ ES 250-es Trophy egy szóló, egyszerű polgári motornak indult - mesélte. - Viszont az internetről ihletet kaptam, így lett belőle katonai stílusú járgány. A 19 lóerő szenved olykor, ha valaki még az oldalkocsiban is ül. A motor vezethetősége megváltozik olyankor, szinte újra kell tanulni motorozni. Nagyon szereti a család, hosszabb távú utakra is használjuk, voltunk már Villányban, Siófokon, bejártuk a Balaton partot.

Egy csurgói fiatalember Bodó Péter pedig egy valódi második világháborúban edződött Zündapp 750 köbcentiméteres, oldalkocsis "szörnyeteggel" érkezett.

- Innen Tótszentmártonból származik, azért jöttem el a találkozóra, hogy megtudjam kié lehetett - mondta. - Azóta kiderült, hogy Balazsin Istváné volt egykor, ha van valamilyen alkatrész, vagy bármi ereklye, történet, azt szívesen elfogadom. Amikor megvettem nem működött, nem is mertek hozzányúlni, de felújítottam és most itt van. Sok háborús sérülést, lövések nyomait találtam meg, ez még értékesebbé tette számomra. Van mögötte egy történet, ettől olyan izgalmas. Nemrég járt műszaki vizsgán, egyelőre tanulom a használatát, de nagyon tetszik.

Fotó: Szakony Attila

Talán az idősebb generáció tagjai még emlékeznek a ZZ Top texasi blues-rock együttesre, amit 1969-ben alapított Billy Gibbons gitáros, énekes. Kapaszkodjanak meg, az egyik amerikai motoron, mintha Gibbons ült volna.

- Egyedi, saját építésű, 1200 köbcentiméteres motorral érkeztem, a csapattársaim pedig amerikai Harley-Davidson márka kedvelői - mondta Tóth Tibor, a gutorföldei Göcsej Motorosai Egyesület tagja. - A motorozás csak hobbi, a külsőm, a stílusom ilyen, 30 éve nem vágtam le a szakállam. Nem mondom, hogy nincs jobb motor a Harley-nál, de aki egyszer felül rá megfertőződik.

Nem csak a kétkerekűek keltettek nagy feltűnést, hanem például a nagykanizsai Baranyai János is, amikor megfordult a hat méter hosszú Ford Ltd Brougham típusú 1974-es autójával. A piros amerikai óriást felújította, s most kitűnő állapotban van, bár ahogy a korábbi kocsijai, úgy ez a mostani is imádja az üzemanyagot.

Miután a kiállítás véget ért a motorosok 30 kilométeres túrára indultak. Becsehely és Letenye érintésével a horvátországi Prelogban lévő Marina tó kikötőéig hajtottak, majd visszaindultak. A faluház előtt eztán két rendőrmotor tartott bemutatót.