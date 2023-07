A Zaol-podcast beszélgetésének első részében elmeséltünk már néhány érdekességet a rendszer működéséről, most pedig részletesen is szólunk az eddigi tapasztalatokról, azaz kiderítjük, mit mutatnak a jelenlegi felhasználói adatok a zalaegerszegi, keszthelyi és nagykanizsai szolgáltatásról.



Vendégünk ezúttal is Pongrácz Tamás, a Bird rollerek magyarországi üzemeltetőjének zalai képviselője. Vele európai és hazai példákról, közlekedési szabályokról és a szolgáltatásbővítés lehetőségeiről is beszélgetünk.