A kutyák alkotta fogadóbizottságot a barátságos dobermann, Brúnó vezette, s vele tartott Tóbiás és Polli is. A kutyák állandóan követték a gyerekeket, a vendégeket, és bújtak hozzájuk, hiszen imádták a simogató kezeket.

- Ez az ebekből és a lovakból áradó nyugalom vonzza a fiatalokat a táborunkba, hiszen a telefonok csak akkor kerülnek elő, ha fotót kell készíteni egy pillanatról - mondta Horváth Renáta lovasoktató, házigazda. - A főszereplők persze mindig a lovak. Minden tábori foglalkozásunk bemutatkozással és szabályismertetéssel kezdődik. Különös tekintettel arra, hogy miként kell viselkedni a lovak közelében. A gyerekek megtanulják a rendszerességet, ugyanis ezek az állatok másképpen táplálkoznak, mint az emberek. A mostani társaság tagjai ismerik egymást, jó csapatot alkotnak a segítők és a táborozók. A tereplovaglás izgalmas programelem volt, ilyenkor minden három fős csapatra jutott egy ló, melyet el kellett látniuk.

Horváth Renáta elmondta: a gyerekek reggel érkeztek, előtte az etetés már megtörtént. Ezután a feladatuk a ló szőrét a nyereg alatt és körülötte is letisztítani, megvizsgálni a patájukat, az esetlegesen beleragadt követ eltávolítani. A ló sörényét és farkát is kifésülték, rendbetették, s a nagy meleg miatt hűsítő fürdőben is részesítették az állatokat. Utána pedig jöhetett a felszerszámozás, a nyerget, a kantárt is ők rakták fel a lóra.

Kivétel nélkül minden fiatal élvezte a táborozást. Az egyik leglelkesebb résztvevő kétségtelenül a nagykanizsai Németh Virág, aki 14 éve érkezett először, és most már segítőként vesz részt a programban. A továbbtanulás eldöntésében nagy szerepe volt a Bacónak-hegyi tábornak, hiszen ősszel lótenyésztő és lovassport-menedzser szakon szerezhet diplomát.