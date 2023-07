Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke az eseményen elmondta, hogy az elmúlt és az azt megelőző hétvégén Zalában hat, Vas vármegyében 7 helyen, illetve Győrben is tartottak autószentelést a Nyugat-Dunántúlon. Felidézte, hogy a Kristóf-napi autós áldás Lentiből indult három évtizede. A kezdeményezés Tüske József nyugalmazott espereshez, illetve a Magyar Autóklub szervezetéshez köthető. Tüske József, ahogy minden évben, úgy idén is arra hívta fel a hívek figyelmét a szentmisén, hogy megfontoltan közlekedjenek, vigyázzanak maguk és mások testi épségére, és ha bajba jutott embert látnak, annak jó szívvel segítsenek.

-A 30 évvel ezelőtti autószentelés egyik elindítója az volt, hogy Magyarország történetében a legtöbben 1990-ben hunytak el közúti balesetben, az áldozatok száma ekkor 2432 fő volt - mondta Kiss Ambrus. - Óriási szám, összehasonlítva azzal, hogy tavaly 522 ilyen esemény történt, de ezzel is elégedetlenek vagyunk. Az 1990-es szám oka a rendszerváltás körüli megváltozott viszonyokban keresendő, rengeteg új autót hoztak be az országba, ezek műszaki állapota nem volt megfelelő, illetve a közlekedési kultúra nem fejlődött a megnövekedett forgalomnak megfelelően, és műszaki hálózat sem működött. A közlekedési kultúra fejlesztéséhez új csatornákat kellett megnyitni azért, hogy elejét vegyük a baleseteknek. És valóban, napjainkra csökkent is a számuk. Viszont jelenleg 5 millió gépjármű van az utakon, átlagéletkoruk magas, meghaladja a 15 évet. Újból hiányzik a műszaki infrastruktúra, hiányoznak a szakemberek, a covid miatt megváltoztak a viszonyok is, nehezen tudtuk behozni a lemaradást a műszaki vizsgáztatásban. Ilyen körülmények között minden tekintetben szükség van arra, hogy a fejlesztéseket végrehajtsuk és a közlekedésbiztonság érdekében a megfelelő szóbeli támogatást is megadjuk az autósoknak, ehhez minden partnerre, így az egyházra is szükség van.