A bagolytúra főszervezője, Hári Gábor elégedetten nyugtázta a létszámot. Mint mondotta: 17 csapat nevezett, azaz összesen több mint kétszáz fő vett részt a programban. Ha hozzáadjuk a szervezőket és kiszolgáló személyzetet, valamint az egyes állomásokon szolgálatot teljesítőket is, közel háromszáz személyt mozgatott meg a rendezvény, amelyhez társszervezőként ezúttal is csatlakozott a Borbarát Kör Egyesület.

- Ez már a hetedik Pacsa-hegyi bagolytúra, és örömmel látjuk, hogy rengeteg visszatérő résztvevője van a programnak – tette hozzá. – A bagolytúra legfőbb célja, hogy összekovácsolja a közösségeket. Egyrészt a résztvevő csapatok tagjait, de a teljes társaságot is, s közben szórakoztatási lehetőséget is kínáljon. Az egyes feladatokat is ennek jegyében találtuk ki, van olyan állomás, ahol az ügyességet és az állóképességet teszik próbára, van, ahol a résztvevők tudását, szellemi teljesítményét tesztelik.

Hári Gábor néhány példát is említ. Volt a feladatok között kódfejtés, zsákbanfutás és lengőteke, egyik állomáson pedig cumisüvegből kellett a lehető legrövidebb időn belül elfogyasztaniuk a „testhez álló” italt a csapattagoknak. A felnőtteknek vörös bort, a gyerekeknek málnaszörpöt.

- Idén az időjárás is optimálisnak bizonyult a programhoz – folytatta Hári Gábor. – Napközben ugyan meleg volt, de az azt jelenti, hogy estére, éjszakára sem hűlt le a levegő, így kellemes volt szabadban tölteni az időt. Mindez azért is fontos, mert a beérkező csapatokat vacsorával is vártuk, majd zenés partival ért véget a program.