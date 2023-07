Évente kötelező tájékoztatást adni a települések lakóinak az önkormányzat illetékességi területének környezeti állapotáról. Ennek a szabálynak tett eleget a zalaszentgróti testület a június végi ülésén.

A jelentésben a levegő minőségével kapcsolatban leszögezték: légszennyezettséget okoz a fűtés, az égetés, a közlekedés, a mezőgazdasági munkák, az ipari üzemek, az allergén pollent termelő gyomnövények. Zalaszentgrót levegőminősége a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, ami kedvezőnek minősül. A levegő szennyezettsége az egészségügyi határérték alatt van, csak minimális egészségügyi kockázatot jelent.

A település területe közvetve a Balaton vízgyűjtőjéhez tartozik. Az összes vízfolyás közvetlen befogadója a Zala folyó. Az idei évben nem fordult elő súlyos vis maior helyzet, de elkerülhetetlen a települést körülvevő vízgyűjtő területek és a vízelvezető hálózat komplex felülvizsgálata, állapította meg az önkormányzat.

A föld és talaj védelme érdekében Zalában több ponton működik a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer. A vizsgálatok szerint a talaj szennyezettsége nem éri el a határértéket. A szennyezés a megvalósult szennyvízcsatornázás eredményeképpen mérséklődik. Egy településrész és néhány utca kivételével már mindenütt kiépült a csatornarendszer. A szennyvízhálózatra még nem csatlakozott háztartások bekötése, valamint a zalaszentgróti szennyvíztelep bővítése – pályázat útján – várhatóan 2023. december 31-ig megtörténik. A szennyvíziszap és a hígtrágya mezőgazdasági területeken történő elhelyezése nem jellemző.

A zöldterületek és a helyileg védett értékek fenntartására, fejlesztésére az elkövetkezőkben is gondot kell fordítani, állt az előterjesztésben. A zöldterületek gondozásában tavaly is közreműködtek a közfoglalkoztatottak. A temetők fenntartását külső vállalkozó végzi, a zöldterületek és parkok fenntartása a Szentgrótért Kft. feladata. A városban az idei évben is számos felszólítást küldtek ki kaszálásra az elhanyagolt porták tulajdonosainak. Az esetek többségében a területeket rendbe tették a gazdáik, de vannak évről évre visszatérően problémás ingatlanok.

Zalaszentgróton a hulladékgazdálkodást jelenleg a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás végzi. A szolgáltatás minősége stabil. Házhoz menően történik a műanyag PET palackok szelektív gyűjtése. Minden évben megszervezik a lomtalanítást, az elektronikai és a gumihulladékok gyűjtését. Az általános iskolában papír- és PET palack-gyűjtés is volt. A közfoglalkoztatottakat tavaly is rendszeresen ellenőrizték az utcai hulladékgyűjtőket és gyűjtőedények környékét, és jelzik az illegális hulladéklerakóhelyeket.

A zajterhelést vizsgálva az önkormányzat megállapította, hogy nincs jelentős hatású átmenő forgalom. Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, a lakosságnak csupán kisebb részét érinti. A településen jelentős zajvédelmi problémát, határértéket meghaladó zajkibocsátást üzemi létesítmény nem okoz. A környezetvédelmi hatóság tájékoztatása alapján 12 telephely rendelkezik zajkibocsátási határértékkel a településen. A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi követelményeinek betartása évek óta megfelelőnek mondható. A szabadtéri rendezvények környezetében lakókat általában nem éri káros zajhatás, adott tájékoztatást az önkormányzat.

A városban meteorológiai állomás működik, melyet 2021-ben építettek ki a Szent Gróth Termálfürdő területén, az Időkép portálon követhetőek az adatok.