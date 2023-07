Egy közösség erejét mindig a tagjainak alkotó szándéka és tevékenységének eredménye mutatja meg. Ezért is fontos, hogy az adott közösség méltányolja és elismerje az elvégzett munkát, továbbá meg is ünnepelje tagjait, s ily’ módon akár önmagát is. Az ünnep alkalom arra, hogy emelkedettek és magasztosak legyünk. Az ünnep üzenetek sora. Üzenünk azoknak, akik az adott közösségben – legyen az család, baráti társaság, munkahelyi kollektíva, egy település, ország vagy akár a nemzet – velünk együtt tartanak az utunkon, miközben azokról sem feledkezünk meg, akik előttünk jártak azon. Az ünnep tehát egy közösség értékrendjét hivatott kifejezni, a kölcsönös tiszteletet egymás iránt, a tradíciók ápolását.