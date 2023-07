Szakony Attila fotós megörökítette a lábbenzinnel hajtottak mellett a modern robogót is. De az optikája megakadt a "Čezeta" nevű narancssárga csodán, mely olyan kifogástalan állapotban volt, mintha most gördült volna le a gyártószalagról.

Fotó: Szakony Attila

Az interneten fellelhető források szerint a fegyvereket és motorkerékpárokat gyártó Ceska Zbrojovka (CZ) nem tartozott a keleti blokk sztárjai közé, de szerény és egyszerű gépeit sokan kedvelték. A gyár motorkerékpáros pályafutása 1936-ban indult, méghozzá egy 175-ös modellel, és egészen az 1980-as évek elejéig tartott. A háború alatt az üzem német megszállóknak dolgozott, majd 1946-ban államosították, 1954-ben pedig racionalizálás és gyártmányegységesítés címén kényszerházasságra léptették a Jawával. Voltak közösen gyártott típusaik, de saját CZ-modellek is akadtak bőven, a Cezeta nagyrobogó egyedi formájával a keleti blokk kultikus típusa lett. A képen látható példány előnye a nagyon merev és könnyű váz, mely a krosszpályákon edződött. A gép önsúlya sem magas, teletankolva 142 kilogramm. A futómű jól bírja a strapát, a kezelhetőség nagyszerű. Az ülésmagasság sem túl nagy, kisebb termetűek is jól elbírnak vele. Rugalmas, alacsony fordulatszámról is rendesen, egyenletesen húzó motorja van, melynek fogyasztása alacsony.