– Ilyenkor jobban izzadunk, a pórusaink kitágulnak, ami a kórokozóknak is utat nyit – mondta elöljáróban Hajdu Katalin, a Levendula Bőr és Lélekkozmetika szakembere. Hozzátette, lényeges, hogy bőrünket folyamatosan arctonikkal, arclemosó tejekkel, a bőrtípusunknak megfelelő készítményekkel tisztítsuk. Fontos, hogy időről időre töröljük át, vagy vízzel mossuk le. Nyáron ne zsíros krémeket alkalmazzunk, hanem géles, zselés állagúakat, amik gyorsan felszívódnak, s egyben hidratálnak is. A fényvédő krémek esetében érdemes a tubusokon, tégelyeken az SPF, az UV-A, illetve UV-B feliratot keresni. Különböző faktorszámú fajták vannak, ma már a sima krémeket is 15-össel állítják elő, ám nyáron jobb a 30-as vagy 50-es változat. Az 50-es faktort nyáron mindenképpen be kell vetni, főleg akkor, ha valaki hajlamos a pigmentelváltozásra, a szeplőkre, a májfoltokra, ott fokozott védelem kell. Este célszerű mindent lemosni, ám – mint a kozmetikus felhívta a figyelmet – a bőrradírral óvatosan kell bánni, ezt egy héten egyszer, s akkor is csak este alkalmazzuk. Mivel a hölgyek egy része nyáron sem mond le a sminkelésről, ezért nekik is szolgált néhány jó tanáccsal. A szépítkezést arctisztítással, tonikkal kezdjék, utána zselés, géles krémet vigyenek fel, hogy megfelelő legyen a hidratáltság. Ezt követi az 50-es faktorú napkrém, amire felkenhető az alapozó vagy a BB-krém. Amennyiben az alapozó alá kőpúder kerül, a smink tartósabb lehet. A szemhéjnál a porbázisú kence javasolt, mert a zsírosabb krémek összetömődnek, s csíkokat alakítanak ki. A szemek hangsúlyozásánál a tus, szemceruza és spirál esetében vízállót kell venni, amivel az elfolyás, az úgynevezett pandahatás elkerülhető. Kata véleménye egyébként az, hogy egy könnyű sminkkel az arc meglévő szépsége tovább hangsúlyozható. Ő a natúr sminket részesíti előnyben, s mivel imádja a szeplőit, nem használ alapozót, de úgy gondolja, egy visszafogott szemfesték és egy jól megválasztott rúzs az arcot hihetetlenül feldobja. S amit még fontosnak vél, bőrünk szépségét nemcsak kívülről kell biztosítani, a megfelelő mennyiségben bevitt folyadékkal, főként vízzel, belülről is tudunk tenni az üde és friss megjelenésért.