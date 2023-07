Indiában az ayurvedát használják mind gyógyításra, mind pedig a mindennapi életvezetéshez. Több tanácsot is ad, hogyan vészeljük át a hőséget:

- Szervezzük át a napunkat. A kora reggeli és a délutáni órákra tervezzük a mozgalmasabb dolgainkat és a déli, legmelegebb órákat pihenéssel töltsük. Ezt nyaralás, szabadság alatt a legkönnyebb megtenni, de ha valakinek kötetlenebb a munkarendje, célszerű e szerint eljárni. A színekkel is kooperálhatunk, ha hűsíteni szeretnénk magunkat, a hideg árnyalatokat viseljük inkább; például kéket, fehéret, zöldet, lilát. Otthonunk színvilágába is beépíthetjük ezeket, ha van rá módunk.

- Az ételekkel is enyhíthetünk a forróságon. Válasszuk a lédús gyümölcsöket és zöldségeket. Ezek segítenek abban, hogy kellően hidratáltak legyünk. Ellátnak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és színanyagaik lévén antioxidánsokkal is. Van néhány kifejezetten hűsítő típusú alapanyag, például az uborka, a görögdinnye, a sárgadinnye, az érett bogyós gyümölcsök, a lime és citrusfélék, paradicsom és a saláták. Ha egzotikus ízvilágot szeretnénk elérni, most használhatjuk igazán a kókuszt, hisz az ayurvéda szerint hűsítő hatása van - mondta Gellén-Kiss Szilvia dietetikus.

A lime és citrusfélék kifejezetten hűsítő alapanyagok.

Forrás: pexels.com

A fűszerek is hatnak a hőérzetünkre

- Válasszunk friss zöld fűszereket, például mentát, zsályát, bazsalikomot, petrezselymet. Ezeket használhatjuk ételeinkbe, illetve teaként is. Mindig igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, ami leginkább víz, vagy ízesítés nélküli tea; például menta vagy zöld tea.

Mit javasolnak Kínában a hőség ellen?

- A kínai orvoslás arra bíztat, hogy az érzéseinket engedjük megnyilvánulni: elsősorban a pozitívakat. Amennyiben a kánikula miatt ingerlékenyek lennénk, - hogy kiegyensúlyozzuk ezt - minél több időt töltsünk a szabadban; például erdőben, vízparton, vagy ha másra nincs is lehetőségünk, keressünk egy parkot.

Az ételek közül nálunk is vannak Kínában használatos, hűsítő hatású, azaz jin típusúak. Ezek a görögdinnye, sárgadinnye, citrom és társai, ananász, uborka, mungóbab és csírája. Itt is elmondható, hogy ezek segítenek a szervezetnek a hidratáltság fenntartásában, és ellátják vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Fűszerek között a menta, koriander, citromfű, gyömbér, majoránna kerül előtérbe. Ezeknek is, ha lehet, a friss verzióját használjuk elsősorban. A kínai medicina a zöld tea fogyasztását erősen javasolja.

Kínában a zöld tea fogyasztását javasolják.

Forrás: pixabay.com

- Összességében elmondható, hogy a nyári forróságban inkább a friss zöldségeket és gyümölcsöket részesítik ők is előnybe, és a belőlük készült ételeket. Amennyiben számunkra problémás a nyers ételek fogyasztása, akkor pároljuk, illetve főzzük meg. A folyadék fogyasztást pedig állandóan tartsuk szem előtt. A nyári időszakban mindig vigyünk magunkkal vizet, bárhová indulunk el - javasolja a zalaegerszegi dietetikus.