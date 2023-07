A dm szűrőbusza az egyik szálloda előtt ezúttal a nőket várta, akikről s akiknek az ismert televíziós szakember legújabb könyve szól. Jakupcsek Gabriellával ezúttal találkozhattak is a vizsgálatra érkezők.

A kötet ajánlása szerint „A menopauzától a combban hirtelen szűknek bizonyuló farmereken át a csókolommal köszönő felnőttekig számos jele van egy nő számára annak, hogy bizony már a B oldal forog”.

Jakupcsek Gabriella legújabb munkájában az őszinte és szókimondó szembenézés és szakemberek segítségével mutatja meg, „hogy nincs okunk kétségbeesni, ha a fiatal éveinkről már inkább csak múlt időben beszélhetünk”.

– Negyven fölött egyrészt van egy rettenetes küzdelem a láthatatlanná válásunkkal, ahogyan az ember egyszerűen kikerül a vágytárgyak kategóriájából – mondta lapunknak. – Hogy ez 40, 50, vagy 60 évesen történik meg, változó, de biztosan eljön ez az idő. Ennek kapcsán szó esik a nők és a férfiak kapcsolatáról is, hiszen a jelenséggel az utóbbiak is küzdenek, csak másfajta válaszokat adnak. A könyv azért született, hogy párbeszéd induljon arról: van élet 40 után, bemutatva azt is, mi az, amit megtehetünk magunkért, az egészségünkért, a mentális jóllétünkért, a kapcsolatainkért. Ez vitaindító kötet, folytatni szeretném.

A közkedvelt televíziós személyiség a válásról is beszélt, amelyből többeknek kettő is jut. Ennek kapcsán megjegyezte: nem tudja, mi a helyes, de azt igen: mi a helytelen. „Az már világos előttem, én hol hibáztam, s az is, mi az, ami garantáltan ide vezet”, tette hozzá. Japukcsek Gabriella – mint hozzáfűzte – nem a tutit mondja meg, inkább szakemberek segítségével választ keres fontos kérdésekre.

Szerinte érdemes példaképeket követni, akik már megjártak valamilyen utat.

– Nőnek kell maradni az utolsó pillanatig, erről nem szabad lemondani. Mégis sok nő „elengedi” az egészségét, a külsejét, egyébként hasonlóan a férfiakhoz. Ez a könyv az önvizsgálatról is szól: kezdj el foglalkozni az életeddel! – szögezte le a sikerkönyv írója.