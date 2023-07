A rendezvény színhelyén már a kora délutáni órákban népviseletbe öltözött fiatalok és felnőttek gyülekeztek. A seregszemlén 33 néptáncegyüttes, több mint ötszáz fővel képviseltette magát. Kiss-Molnár István főszervező szerint a rekordnak számító létszám a remek oktatógárdának köszönhető, azoknak a kollégáknak, akik eszköztárukkal, egyéniségükkel megnyerik a a felnövekvő generációt a néptánc ügyének. A pedagógus egyébként maga is hét csapatot készített fel erre az eseményre. A Zalai Táncegyüttes művészeti vezetője, Kósa Ruben négy csoporttal: alsós utánpótlás, ifjúsági, szenior és az úgynevezett nagy együttessel érkezett. Repertoárjukban egyebek mellett dunántúli ugrós, székelyföldi forgatós, magyarbődi karikázó és páros táncok szerepeltek. A Hacacáré megszokott kínálatából nem hiányoztak a finom ízek sem. A sárkánykonyhában sürögtek-forogtak az alkalmi szakácsok és kukták. Ők a zalaszentgyörgyi néptáncegyüttes tagjai voltak, s mint szószólójuk, Kovács Dezső elmondta: már három éve meghívást kapnak ide, és mindig szívesen kínálják a tradicionális ételeket. Most palacsintával, prószával, dödöllével, lángossal és kétféle pörkölttel készültek. Az étkeket nem forintért, hanem a Göcseji Hacacáré fizetőeszközéért, pengőért adták. A kézművesek és helyi termelők standjainál mézet, kürtőskalácsot vásárolhattak a látogatók, de a tájegységünkre jellemző különlegességet, a pörkölttortát is megcsodálhatták. Az ezt bemutató Kovács Szilvia érdeklődésünkre elmondta: édesanyja több mint 30 éve sajátította el a főleg lakodalmakon felszolgált ínyencség készítésének fortélyait. Ennek olyannyira mestere lett, hogy az Agrárminisztériumtól 2022-ben a göcseji paraszai pörkölttortáért megkapta a Hagyományok-Ízek-Régiók (Hír) védjegyet.