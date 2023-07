Reggel főzőversennyel indult a program hét helyi csapat részvételével, akikhez a nap folyamán megérkeztek a családtagok, illetve a környékbeli falvakból is csatlakoztak ismerősök, főként mikor már kóstolni is lehetett az elkészült étkeket. A társaságok közül többen rendszeres résztvevői a családi napnak, ilyen a Napimádók csapata is, akik már a kezdetektől ezen a néven indulnak és több első helyet is szereztek a főzőversenyeken, bár mint mondták nem ez a cél, hanem, hogy egy jó hangulatú napot eltöltsenek együtt. Idén báránypörkölt rotyogott a fazékban sok szalonnával, hagymával, amit pirított házi tarhonyával tálaltak.

A csapatok főztjét délután háromtagú szakmai zsűri értékelte, készült még többek között körömpörkölt dödöllével, sertésragu leves, sült csülök, sült csirkeszárny és kelt palacsinta is. Közben a gyerekeket ugrálóvár, horgászat várta, volt fafaragó, illetve rendőrségi bemutató, emellett a zalaegerszegi Road Wanderers motoros klub tagjai is megmutatták járműveiket. Később pedig helybeli zenészek szórakoztatták a családi nap résztvevőit.