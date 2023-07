Mint azt Skanecz Tamás, az egyesület elnökségi tagja elmondta: az akciót egy tavalyi sikeres pályázatból tudják finanszírozni, melyen 500 ezer forintot nyert a civil szervezet.

– Korábban is szerveztünk már ivartalanítási akciót, ám olyanra még nem volt példa, hogy ingyenes legyen a műtéti beavatkozás – mondta Skanecz Tamás, aki hozzátette: az akcióban kutyák és macskák is részt vehetnek, ám az állatokat nem feltétlen a jelentkezés sorrendjében választják ki, figyelembe veszik a gazdák szociális hátterét is.

Mint megtudtuk: az akcióra már nem lehet jelentkezni, a meghirdetést követő pár napban teljesen betelt a létszám, ám akik szerencsések, azok augusztustól kezdődően várhatják a műtétre szóló behívót, amit kanizsai állatorvosok végeznek el.