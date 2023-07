Különleges történet a fiatal, jelenleg GYED-en lévő óvónőé, hiszen édesanyja egy látogatás során ismerkedett meg Hawaii egyik szigetén az édesapjával. A szerelemből házasság lett, majd Honoluluban megszületett Jasmine, aki egészen hároméves koráig odakint élt. Édesanyja akkor tért haza Magyarországra, ám a családdal a kapcsolat nem szakadt meg. Jasmine önállóan először 2018-ban utazott el édesapjához, s annak népes rokonságához Pearl Harbour közelébe. Mint mondja, nagy a családjuk, ami megszokottnak számít. A szűkebb família létszáma náluk - teljesen átlagos módon - 20-25 főre tehető. Életmódjuk sokkal lazább, mint itthon. Problémák, mint mindenhol, persze ott is vannak, ám az emberek nem hagyják, hogy gondolataikat ezek uralják. Elfogadják a helyzetet és bíznak abban, hogy gondjukat vagy megoldják vagy megoldódik, amúgy pedig jókedvük van, s igyekeznek jól érezni magukat. A Carpe diem azaz a Ragadd meg a napot-szellemiség jellemzi őket. Az utcákon mindenki mosolyog, a társadalom befogadó és barátságos. Ez a hozzáállás egyébként Jasmine-nak néha idehaza hiányzik. S hogy milyen Zalaegerszegen élni? Jasmine úgy érzi, néha furcsa. Középiskolásként, a Kölcseyben ő volt a hawaii lány. Az egyetemen a névsorban már a nevének - Aki Jasmine Ku’uipo - kiejtése: is nehézségeket okozott. Érdekesség, hogy a családneve az Aki, s a második Ku’uipo keresztnevet nagymamájától kapta, ami magyarul annyit jelent: édes szívem. Felnőttként Jasmine a családi örökségből igyekszik átmenteni a gyermekközpontúságot és a pozitív életszemléletet. A hulázás sajnos kimaradt az életéből, a mozgás és a zene azonban folyamatosan jelen van. A hawaii életérzés a munkájában is tetten érhető. Foglalkozásaiba sokszor becsempészte már a zenét, de farsangkor az is előfordult már, hogy óvodásaival vagy kollégáival polinéz jellegű jelmezekbe öltöztek be.

Jasmine egyébként a Hawaii Napok programjaiból is kiveszi a részét. Július 8-án, szombaton az ősi Hawaii-t mutatják be a nagyközönségnek, ahol édesanyja ruháját viselve ő lesz a narrátor. Ezen az eseményen megelevenedik a nép kultúrája és története, s közben sok-sok muzsikára, filmekre és persze az emblematikus hula táncra is számíthatnak a résztvevők. Ez a tánc egyébként - mivel a népcsoportnak nem volt írott nyelve -, a történelem és a családfa megörökítésére szolgált. Jasmine úgy véli, a workshopok, a főző- és ételbemutatók segítségével is átfogó képet kaphatnak a látogatók a festői vidékről, valamint annak értékeiről. A kínálatban szereplő ételek idehaza különlegességnek számítanak, ám érdemes felkészülni, ezek nagyban eltérnek a magyar konyha kedvelt fogásaitól. A polinézek szeretnek enni, így minden családi összejövetelnek központi eleme a főzés, az együttlét, valamint az éneklés. Jasmine azt javasolja, ne hagyják ki a rendezvényeket, hiszen ha most nincs is módjuk elutazni, így egy kicsit bepillanthatnak e távoli, ám gyönyörű világba és az ott élők mindennapjaiba.