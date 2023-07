- Már kislányként is megfordultam tekepályán édesanyámmal - mesélte. - Anyu testvére, Bánhegyi Jánosné hívott le a kanizsai olajbányász tekepályára. Elsőre nagyon megtetszett a sportág. Előtte is mozogtam, de komolyabban nem foglalkoztam egyetlen sporttal sem. Már az elején elárulhatom a legnagyobb élményemet. Rengeteg embert ismerhettem meg, s a teke révén valósággal kinyílt a világ előttem. Nagyon sok mindent adott nekem ez a sport, igazi barátságok alakultak ki. Szinte olyan a hangulat, mint egy nagy családban.

Erika amatőr szinten kezdett. Miután megalakult az Nk Teke SE, a Zala megyei csapatban próbálhatta ki magát. Együtt guríthatott anyukája testvérével és még az unokatestvérével is. Évről évre ügyesebb lett, fejlődött és egyéni versenyeken bizonyított. Az első nagyobb sikereket kupameccseken szerezte. Remek lehetősége volt arra is, hogy a megyét, az országot jobban megismerje. Olyan helyekre eljuthatott játszani, ahol korábban még nem járt.

- Nem profiktól tanultam tekézni, ezért kis hátrányban éreztem magam - folytatta. - Persze mindenki adott instrukciókat, segített. De, más, amikor egy szakember nyújt segítséget. Kívülről látja, mik a hibák. Ebben volt később segítségemre az Nk. Teke SE NB I.-es férfi csapat jelenlegi vezetője, edzője, Magyar Zoltán. A legnagyobb sikereimet 2010-ben értem el, megyei egyéni női versenyen aranyérmes lettem Zalaegerszegen, majd az országos területi női viadalon szintén első helyezést szereztem Szombathelyen. Ezek után figyelt fel rám a zalaegerszegi ZTE-ZÁÉV női csapat vezetősége. Hatalmas előrelépést és lehetőséget jelentett ott játszani, a megyei szintről Szuperligába kerülni amatőr játékosként. Hálás vagyok a lehetőségért. Voltak szép eredményeim, de a munka mellett kevés edzést látogattam, ezért befejeztem.

Talán jókor jött a váltás. Farkas-Bicsák Erika a szülővárosa tekeklubjában Szécsi Tamás elnök mellett az alelnöki tisztséget kapta meg.

- Sok mindent tettünk az egyesület fennmaradásáért, támogatásokat szereztünk, pályakijelzőt újítottunk, de festés, szigetelés és fűtéskorszerűsítés is történt ez idő alatt - említette. - Mindent társadalmi munkában végeztünk az egyesület tagjaival. Felráztuk a tekeéletet, bállal és Gömöry János emlékversennyel. Az egyesület jól működött, egy dolog szomorít el, hogy még a mi elnökségünk idején ígéretet kaptunk Nagykanizsa önkormányzatától egy új, 4 sávos tekepálya építésére, ám ez azóta sem valósult meg. A Kanizsa Aréna eredeti terveiben is szerepelt egy új tekepálya, ami a mai kornak megfelelő, de ennek a kivitelezése is elmaradt. Így a jelenleg NB I.-es Nk. Teke SE férfi csapata is kénytelen Zalaegerszegen játszani a hazai meccseit. Közben új vezetése lett az egyesületnek, de tagként kitartok.

Erika jelenleg a magánéletére koncentrál, férjhez ment és egy csodálatos kislány anyukája.

- Szeretnék később gyerekekkel foglalkozni, és megismertetni velük ezt a remek sportot - fűzte hozzá. - De ehhez sajnos a jelenlegi tekepálya nem a legideálisabb. Hátrányban indulnak minden versenyen, mert az országos utánpótlás-összecsapások kivétel nélkül mind elemes pályán folynak. Ezért tartom fontosnak, hogy legyen 4 sávos lamellás tekepálya Nagykanizsán. Szeretnék majd képzett edzőként visszatérni a tekesport világába, hogy megfelelő körülmények között foglalkozhassak a fiatalokkal.

Farkas-Bicsák Erika a stafétát Kaufmann Péter egykori baseball játékosnak adta át.