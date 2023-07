Szombaton töltötte be kilencvenedik életévét a Zalalövőn élő Veér Lajosné, ezért a helyi hagyományoknak megfelelően – még a jeles évfordulót megelőző napon – az önkormányzat nevében Gyarmati Antal polgármester és Kovács Ildikó jegyző is felköszöntötte az ünnepeltet. Az annak idején férfi szabónak tanult Veér Lajosné – akinek egy gyermeke, két unokája és hat dédunokája is van már – idős kora ellenére is nagyszerű egészségi állapotnak örvend. Napjait többnyire kertje gondozásával, olvasással, rejtvényfejtéssel és időnként varrással tölti, hiszen ez utóbbi, akárcsak annak idején, úgy most is pihenteti, és egyben meg is nyugtatja.