A tótszentmártoni Mura Menti Motorosok csoportja veterán motoros találkozót és kiállítást szervezett szombatra a településre. Mint látható nem csak a kétkerekűek mutatkoztak be, de néhány egészen érdekes autó is felvonult. Köztük volt Herbie, a kicsi kocsi horvát változata is. A járgány szinte pontos mása a mozifilmben megismertnek, bár a különleges képességeit most jól titkolta...