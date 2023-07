A katolikus intézményben hagyománya van az oktatáson kívüli programoknak is, amelyek számos célt szolgálnak: „jól érezzük magunkat, közösséget teremtünk, és sokszor bevonjuk a szülőket is”, fogalmazott Őry Gábor, a Ranolder János-iskola igazgatója. Ezek leginkább a tavaszi és az őszi időszakhoz kapcsolódnak. Most, a nyári bringatúrán tizennégyen vettek részt.

– Sokakban volt egy kis félelem, de végül remekül sikerült ez a négy nap, amely kiváló promóciója lesz a jövő évi közös tekerésnek, amikor már vélhetően nagyobb létszámmal kerüljük meg a tavat – bocsátotta előre az intézmény direktora.

A 205 kilométeres Balatoni Bringakört négy nap alatt tette meg a csapat, Örvényesen, Szijártó László atya jóvoltából Balatonalmádiban, a Szent Imre plébánia kertjében, illetve Szántódon töltve egy-egy éjszakát.

– Mi ezt a távot családilag már többször megtettük, s volt ennek hagyománya még a Covid előtt iskolánkban is – mondta Őry Gábor. – A legszebb részeken hosszasan elidőztünk, fényképezkedtünk, az volt a célunk, hogy megmutassuk a gyerekeknek: milyen szép az a táj, ahol élünk. Sokaknak tudtunk újat mutatni, például többen nem látták még a keleti Magaspartról a Balatont. A túra sava-borsát az adta, hogy a természet ölelésében kerékpároztunk, közösségben voltunk s jól éreztük magunkat.

Az igazgató hozzátette: a kempinges jellegű szállások arra is jók voltak, hogy a fiatalok egy kis önállóságot tanuljanak, megismerkedtek például azzal, hogyan kell egy sátrat felállítani, vagy éppen tüzet rakni. „Ez anyagilag kedvezőbb volt, és persze sokkal nagyobb kaland is, mint ha faházakban, motelekben aludtunk volna”, szögezte le Őry Gábor.

A randolderesek azt tervezik: jövő nyáron újra nyeregbe pattannak

Fotó: Randolder-iskola

A Randolder-iskola első embere arról is beszélt: lelkes kerékpártúrázó lévén célja, hogy minél többen megszeressék ezt a műfajt. Kedvcsinálóul a túra fényképeiből összeállítanak majd egy promóciós anyagot, hogy jövőre azzal csábítsák az iskola közösségét, „mert nem kétséges, hogy a 2024-es szünidőben is megszervezzük a balatoni kerékpártúrát”.

– Ezzel párhuzamosan kéthetes napközis tábort is szerveztünk a szünidő kezdetén – fűzte hozzá Őry Gábor. – A fiatalok jártak például Herenden a porcelánmanufaktúrában, s voltak pékségben is, ahol a kenyérsütéssel ismerkedtek. Ez a program is hasznos és szórakoztató kikapcsolódást biztosított diákjainknak.