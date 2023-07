Az évfordulókat számon tartó internetes adatok szerint 1946-ban július 5-én mutatták be egy párizsi szalonban a kétrészes fürdőruhát, a bikinit, amely az azonos nevű szigetekről kapta az elnevezését. (Az atoll a Csendes-óceáni Marshall-szigetek része, ahol amerikai atomkísérletek folytak az 1940-50-es években.) A tudósítások szerint a Louis Réard autómérnök által tervezett ruha botrányosnak minősült és nagy vihart kavart. A hivatalos manökenek, modellek nem vállalták a bemutatását, végül a híres Deligny uszodahajón Micheline Bernardini, a Casino de Paris mulató táncosnője vállalkozott a bikinis sétára a hajópáston. A legenda szerint a kétes hírű hölgy ezután még házassági ajánlatot is kapott, ami jelzi, a megrökönyödés és elutasítás nem tartott sokáig.

A bikini mégsem ekkor született, ugyanis időszámításunk előtt 1400 körül az ókori görögök és rómaiak is használták, ezt bizonyítják a korabeli mozaikok, vázák. Mivel az ókor után maga a nyilvános fürdőzés szűnt meg, a fürdőruháknak is egészen a 18. századig kellett várniuk, hogy ismét divatba jöjjön az úszás. Igaz, akkoriban a fürdőruhák szinte teljesen eltakarták a testet, még vizesen sem szabadott átlátszónak lenniük, ezért nehéz anyagból készültek. Az 1920-as években kezdett kisebb méretűvé válni a fürdőruha, valamint színesebb és mintás anyagokat használtak hozzá. 1932-ben Jacques Heim már tervezett kétrészest, de az is takarta a testet, főleg a törzset. A ruhát Atomnak nevezte el a legkisebb részecske után.

Az áttörést tehát Louis Réard érte el, "ő a Bikini-atollról nevezte el a ruhadarabot, úgy gondolta, az ott végzett kísérteti atomrobbantáshoz hasonló robbanásszerű eredményt érhet el", írja a divattörténet. 1951-ben, Londonban a Miss World szépségversenyen a svéd Kiki Håkanssont már bikiniben koronázták meg. Filmben Brigitte Bardot szerepelt először bikinit viselve. A monokinit 1964-ben Rudi Gernreich osztrák tervező tervezte meg.

A bikini napját július 5-én ünneplik a Louis Réard-féle bikini bemutatásának évfordulóján.