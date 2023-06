Fotó: Szijártó János -Napló

A menetben többféle motort lehetett látni, az Open Road Weekend motorostalálkozón többen menő bőrszerkóban ültek nyeregbe, mások mókás jelmezt viseltek, sokan húztak egy kövéret a vas bajszán útközben, a nézelődők nagy örömére. A felvonulás mentén valóságos piknikhangulat uralkodott, az emberek már reggel székeket tettek ki a látványosabb helyszínekhez, mások autóikkal álltak félre, úgy nézték a különleges konvojt.

A mostanihoz hasonló felvonulásra már négy éve nem volt példa. Korábban, húsz éven át szervezett Dobai Attila az amerikai motorlegenda nevét viselő találkozót, amit most Kovács Péter újraélesztett. A felvonulást nem csak a motorosok, hanem a nézelődők is nagyon várták már, erről beszéltek azok, akiket megkérdeztünk. Azt mondták, ritkán lehet látni ennyi motort egyszerre, és köztük számtalan gyönyörű vas is végigzúzott a Balatonnál.

A látványos felvonulás, ahogy mindig, ezúttal is rendőri felvezetéssel indult el, az útvonalat végig ideiglenes útlezárásokkal biztosították a rendőrök, illetve a polgárőrök. Rendőrségi információnk szerint menet közben egy férfi elesett az úton, aki meg is sérült, de szerencsére mindenki ki tudta kerülni. A vizes úton, a szakadó esőben nem volt kis teljesítmény a közel kétórás túra, amit nagyon lassú tempóban, figyelve másokra, igen óvatosan kellett megtenni. A szombat izgalmas programokkal, kitűnő koncertekkel folytatódik a kempingben.

Nyitókép: Szijártó János - Napló