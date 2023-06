A Dísz téren 24 étkeket kínáló autó (truck) várja a street food kedvelőit, emellett a gyerekeket szórakoztató "játékkocsi" is található a téren. A péntek esti-éjszakai Kossuth utcai telt házas retro diszkó, zenés parti után szombaton délidőben nyitottak a mozgó éttermek, a programoknak a jó idő is kedvez, mondta lapunknak Horváth Szilárd, a program egyik szervezője. Szombaton éjszaka is van mód mulatni, ugyanis este 10-től Street Electronic bulit tartanak a szervezők. A gasztro-zenei program miatt a Kossuth utca Berzsenyi és Kisfaludy utca közötti szakaszát szombaton 20 órától vasárnap hajnali 4 óráig lezárják.