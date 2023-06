Olvasónk Takács Ákos felvételein jól látszik, hogy a mintegy fél órán keresztül megállás nélkül szakadó esőben az úttestet elárasztotta a környező lankákról érkező esővíz.

Akkora erővel érkezett, hogy az árkok tetejét is alaposan megrongálta. Olvasónk folyamatosan kémleli az időjárást, s most is így tette. Elmondta: az elmúlt 24 órában 43 milliméter eső esett a térségben, ebből a mindössze fél órás, hétfői zápor mintegy 12 millimétert jelentett.