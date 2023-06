Ottjártunkkor éppen lovas foglalkozást tartottak a söjtöri RG Ranch Lovasiskola közreműködésével. A gyerekek nemcsak a lovak életmódjával ismerkedhettek, de fel is ülhettek a rendkívül szelíd állatok hátára. A hét további napjain pedig tűzoltó-bemutató, játékos vetélkedő és játszóház, kirándulás a tópartra, bábszínházi előadás, no meg rengeteg finomság, többek közt palacsinta is várta őket.

- Az óvoda fenntartása és működtetése prioritást élvez az önkormányzat számára – mondta Kaj István polgármester. – Elkötelezettségünket az intézmény iránt talán az is jelzi, hogy azon családok számára, amelyek Pusztaszentlászlóra íratják be gyermekeiket, és megfelelnek a meghatározott feltételeknek, három év alatt százezer forintos gyermeknevelési támogatást biztosítunk.

A polgármester hozzátette: természetesen nemcsak ezáltal kívánják vonzóvá tenni az intézményt a családok számára. Folyamatosan fejlesztik a tárgyi feltételeket, a személyi feltételek pedig alkalmasak arra, hogy az iskolára történő felkészítés legmagasabb színvonalát helyben is tudják biztosítani. Bár csak egy csoportjuk van, de a közelmúltban újabb csoportszobát alakítottak ki a délutáni pihenőidő eltöltésére. Emellett mind az alvószobát, mind a nappali csoportszobát új bútorzattal szerelték fel. Az óvodaépület modernizálása a jövőben a melegítőkonyha teljes körű felújításával, illetve a homlokzati vakolat megújításával folytatódik, ezekhez a forrást egy település- és területfejlesztési pályázati projekt biztosítja. Az energiaválság miatt megnövekedett fenntartási költségek ellensúlyozására, azaz a fűtési rendszer átalakítására pedig egy ötmillió forintos keretet különített el az önkormányzat, így a következő fűtési szezonban már fával váltják ki a vezetékes földgázt.