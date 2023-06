Néhány évvel ezelőtt kerestük fel a tihanyi levendulamezőket, majd az élmény hatására ültettünk levendulát a ház mellé. Azóta is a kert dísze ez a halványlila, illatos francia fajta. A beporzó rovarok szívesen döngicsélnek heteken át a bokrok körül. Tavalyelőtt a zalaegerszegi Levendula Kertet is meglátogattuk, onnan egy angol fajtát hoztunk, a mélylila virágok az előkert díszei. Az utóbbi időben nagyon népszerűek a szedd magad levendulaföldek, melyek valóban pompázatos látványt, kellemes kikapcsolódást nyújtanak. Csak néhány helyszín ízelítőnek: ellátogathatunk a következő hetekben akár Kőröshegyre, a szigetközi Máriakálnokra, Dörgicsére, Zagyvaszántóra, Kaposvárra, Létavértesre esetleg Balatoncsicsóra is.