- Zalamerenyén születtem, majd Nagykanizsán éltem és ötven év után most visszaköltöztem a szülőfalumba - mesélte. - Kislányként az atlétikával ismerkedtem meg, különféle távokon futottam. Ezután a kézilabdára váltottam, de egyik sportágban sem találtam meg a kellő örömöt, hogy az eredményeimre büszke lehettem volna. Ezért, amikor leérettségiztünk néhány kedves ismerősöm, akik akkor már a Sörgyár NB I.-es teke csapatának kiváló játékosai voltak, meghívtak egy edzésre. Megtetszett, megszerettem az új sportot, nem túlzás szerelembe estem az új mozgásformával. A folyamatos fejlődést eredmények követték, ifjúsági kategóriában bejárhattam szinte az egész országot. Sok akkori játékos éppen gyermekáldás elé nézett, s akkor egy másik barátnőmmel együtt fiatalon bekerülhettünk a "nagy" csapatba.

Élete talán egyik legnagyobb élménye ehhez az időszakhoz kötődik. Ekkor egy nemzetközi kupán az élvonalbeli sörgyáriak hazai pályán fogadták a Pozsony gárdáját. Addig főleg tartalékosként számítottak rá, viszont egálnál a kanizsaiak edzője, Gömöri János váratlant húzott: becserélte Pázsitné Lukács Katót.

- Valószínűleg alig vártam a pillanatot, ezért koncentrálva a legjobb teljesítményt nyújtottam, ráadásul a csapat győzött - folytatta. - A remeklésemet látva az alakulat teljes jogú tagja lehettem, számítottak a tudásomra. Felfedezték a bennem rejlő lehetőséget, sokszor a nemzetközi meccseken is szerepeltem, ráadásul jó társaság kovácsolódott össze. Óriási élmények értek, hisz tekézhettem. A sportágnak köszönhetem férjemet, két gyermekünk született. Egyedüli tekés házaspár voltunk Kanizsán. Ő Mezőberényben játszott, többször hívták válogatottba is, de ő maradt szülővárosában. Katonaság alatt került Nagykanizsára játszott mindegyik csapatban, a legtöbbet a Bútorgyárnál. Szülésem, majd betegségem után kerestem a sportolási lehetőségeket. Csak két megmaradt pályát találtam, a Sörgyárét és a Bányászét. Mindkettő eléggé lepusztult állapotban volt.

Hozzátette: először a Bányász 2 sávos pályáinak felújítását kezdték el. Iszonyú állapotban volt, szinte csak a falak álltak vízben és a tető is lyukasan. Sok társadalmi munkával ugyan, de elkészült. Előtte is jártak tömegsport rendezvényekre, de vissza is hívhatták a más városok csapatait. Nagykanizsa egykor a tekesport vidéki fellegvára volt, ahol ezt a minőségi sportot élvonalbeli női és férfi csapatok, számos felnőtt és korosztályos válogatott játékos képviselte. A csúcseredmények ellenére mégis befellegzett a minőségi szakágnak, hiszen 1998-ban előbb a férfi majd egy évvel később a női szakág szűnt meg.

- Én és a tekesport egykori szerelmesei, a megszállottak, hat évi csendélet után munkához, azaz szervezéshez láttunk - Vagyis 2004 januárjában az öntevékeny olajos sportbarátok megalakították a Nagykanizsa Teke SE szervezetét. Az évek során robbanásszerű fejlődésen ment keresztül a klub. Ma 73 évesen is lejárok edzeni, nyomon követem az eredményeket. Legnagyobb fájdalmam, hogy Nagykanizsán nincsen 4 sávos pálya, így Nk. Teke SE NB I.-es férfi csapata kénytelen Zalaegerszegen játszani. Szeretném megérni a Szuperligába való feljutásukat is.

S, hogy miért jó a teke sport?

- Mert a legjobb, hiszen nemcsak fiatalkorban űzhető, hanem bármelyik életszakaszban választható - mosolygott. - Volt olyan csapattársunk, aki 60 éves kora előtt kezdte el tanulni és már az NB-l.-ben játszik. Van olyan 80 év feletti hölgy, aki ma is aktívan játszik a tömegsportban. A legjobb az aktív sportpályafutás után levezetésként megtanulni tekézni, hiszen a mozgás és a közösségi játék egyaránt sok előnnyel jár.

Pázsitné Lukács Kató a stafétát Hajdu László egykori baseball játékosnak adta át.