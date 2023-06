A kirándulás során gyönyörködhettek többek között Torockó, Torda, a Békás-szoros, a Gyilkos-tó természeti adottságaiban, szépségeiben.

A programokat úgy állították össze, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek a Székelyföldön élő magyarok mindennapi életéhez és kultúrájához, így például láthatták a parajdi sófeldolgozását. Fontos esemény volt még a gyergyószentmiklósi Vaskertes-iskola tanulóival és tanáraival való találkozás, ahol a hevesisek átadták saját készítésű ajándékaikat, valamint könyveket az iskolásoknak és könyvtáruknak.

Arad egyik fő látványossága, az aradi vértanúk emlékére emelt Szabadság-szobor

Útjuk során érintették Nagyváradot, Nagyszalontát, Farkaslakát, Segesvárt, Székelyudvarhelyt, Vajdahunyadot és Aradot is. Ezeken a helyszíneken a magyar történelem és irodalom kimagasló alakjai előtt hajtottak fejet és fejezték ki tiszteletüket. Erdély szépségeiről az utazás előtt is számtalanszor beszélgettek tanórákon, de igazán csak akkor értették meg, amikor saját szemükkel is megcsodálhatták. Célul tűzték ki tanáraik a határon túli magyarok kultúrájával való megismerkedést, az emberi kapcsolatok ápolását, a hazaszeretetre nevelést. Az út örök élmény marad számukra.