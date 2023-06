Szirénázó mentő-, tűzoltó- és rendőrautóktól volt hangos szombaton délelőtt a Kossuth utca, a Kertváros és a Landorhegy. Az Egerszeg Fesztivál hagyományos és közkedvelt felvonulását mindig szívesen nézik kicsi és nagyok. Képünk tanúsága szerint a nyugdíjas hölgy is csupán a hallását, fülét védte, s nem pedig rosszallását fejezte ki. A kéklámpások mindig segíteni mennek, ezt tudjuk jól, még ha a figyelemfelkeltés ekkora zajjal is jár. Tisztelet és egy mosoly a hölgyektől a munkájukért. És persze tőlünk is.