Egerszegen a Csácsi-hegy, Petelihegyi utcájában, a Horhosok útján egy nagy építkezés miatt kivágták az útmenti fákat, bokrokat, s innét most teljességében rálátni Zalaegerszegre. A panoráma végtelen, hiszen szinte kőolajfinomítótól, a várost ölelő domboldalakkal, az olai gabonatároló tornyait is belefoglalva, ellátni szinte Zalaszentivánig. A sorozatba két fekete-fehér kép is bekerült, hogy ilyen technikával készített képeken is látható legyen a város.