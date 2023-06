Takács Lászlóné főszervező szerint mindez jól tükrözi, hogy milyen nagy igény mutatkozik ezekre a vidám hangulatú közösségi programokra az északnyugat-zalai kisvárosban és térségében.

- Mi magunk is nagyon szeretünk túrázni, s gyakran vettünk részt hasonló programokon – mondta az irsapusztaiak nevében Takács Lászlóné. – Többször kaptunk olyan véleményt, hogy nagyon örülnek a mi részvételünknek, de már várják, hogy Irsapusztán és környékén is legyen végre bagolytúra. Végül tavaly úgy döntöttünk, hogy mi is megpróbálkozunk vele.

Már első alkalommal meglepően nagy létszám, 15 csapat vett részt a programon, ami egyértelműen a folytatásra ösztönözte a szervezőket. Idén pedig még nagyobb volt az irsapusztai bagolytúra iránt az érdeklődés. A résztvevő csapatok 11 kilométert tettek meg, s ez alatt nyolc állomáson kellett szellemi vagy ügyességi feladatokat teljesíteniük. Volt köztük olyan is, ami kötődött a településrészhez, hiszen az is céljuk volt az irsapusztaiaknak, hogy a résztvevők megismerjék egy kicsit az egykor önálló falut. Az ügyességi feladatokat pedig úgy állították össze, hogy azokat akár a gyermekek is kipróbálhassák, hiszen a bagolytúrázó csapatok tagjainak életkora igencsak széles spektrumot fedett le, az óvodás és általános iskolás gyermekektől az élemedettebb korú felnőttekig terjedt. A program kiindulópontja a városrész közösségi épülete volt, s a résztvevők ugyanoda tértek vissza, ahol a szervezők vacsorával is megvendégelték őket.