A napokban kezdődött és meg két hétvégén lehet szedni a levendulát Zalaegerszegen. A virágnak több legendája is van, íme az egyik: „A leghíresebb egy apró, levendulaillatú falucskához, Valensole-hoz kötődik. Az itt élők úgy tartják, hogy egy aranyszőke hajú, azúrkék szemű tündér, Lavandula egy képeskönyvből akarta kiválasztani a lakhelyét. A kötetet lapozgatva megakadt a szeme Provance tájain, amik akkor még kopárak és terméketlenek voltak. A látvány annyira elkeserítette, hogy azonnal sírva fakadt, könnyei pedig lila színűvé változtatták a képeskönyv lapjait. Lavandula nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy mi történt, s hogy mentse a menthetőt, néhány kék felhővel próbálta felitatni a Provance-i völgyekre hullott könnycseppeket. Az ötlet a jelek szerint nem vált be, ugyanis a hiedelem szerint ma is az a látvány fogadja a Provance-ba látogatókat a levendulavirágzás idején, amit Lavandula "festett" a képeskönyv oldalaira.”