A hangversenytermet a kivételes alkalomra az ifjú balettesek gyakorló rúdjaival szerelték fel. Az egyhetes napközis táborra 15 eltérő képzettségű és korosztályú fiatal jelentkezett, ám így is jó, összetartó közösség alakult ki. A tinédzserek odafigyeltek a legkisebbekre, s egymást támogatva figyeltek Gara Lídia balettmester utasításaira, aki következetesen, fegyelmet tartva oktatta az ifjúságot.

– Növendékkoromban is táboroztam, később a tanítványaimnak tartottam ilyen elfoglaltságokat, egyszóval öröm minden pillanata – fogalmazott Gara Lídia. – A gyerekek figyelme a szünidő alatt kicsit széthullik, viszont egy tábori foglalkozáson újra koncentráltak és erre építettünk most is. A napot mindig gimnasztika tréninggel nyitottuk, ezután a rúd gyakorlat következett. Egy kis szusszanás után az akrobatikus elemeket frissítettük fel, melyben már gőzerővel gyakorlunk a decemberi A diótörő című mű bemutatójára. Nagy falat lesz, de a gyerekek örömmel vetették bele magukat a munkába.