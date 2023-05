-Vadászok hoztak egy kis vadmalacot, hogy neveljük fel, mert elhagyta az anyja. Húsvétot követően négy nyulat is kaptunk, az egyik belenőtt egy madár kalitkába, amit szét kellett vágnunk, hogy a jócskán gyarapodott nyuszit ki tudjuk venni belőle, mivel az ajtaján már nem fért ki. Egy tenyésztőtől, aki felszámolta a galambászatát galambokat kaptunk. Egy másik tulajdonos ránk bízott egy kameruni bárányt, de kaptunk két fehér pávát is, egy repülni nem tudó, sérült varjút, mert állatmenhelyként is működünk – sorolja Kovács Zoltán az egyesület egyik tulajdonosa. Örömmel újságolja azt is, hogy született egy lámájuk, amely barátságosan bújik az emberhez, s nagyon szereti, ha simogatják a puha bundáját, az meg kész siker, hogy két lovuk is megellett, a két, ében fekete csikó örömmel ugrál anyuk körül.

Új állataik, elől a kameruni bárány, mögötte a kis láma

Közben az egyesület másik tulajdonosa Hemera Mónika három cumisüveget ölelve érkezik a kertbe, meg kell etetni a kis lámát, a kis birkát és a vadmalacot. A láma és a bárány egymás mellé sorakozik, így Mónika egyszerre itatja őket a cumisüvegekből, míg a vadmalacnak türelmetlenül kell várnia a sorára, majd ő is sorrakerül…

-Sok kis állatot neveltünk fel így, egy őzet is, ami máig visszajár a kertünkhöz, csak már nem egyedül, hanem a párjával – mondja Mónika.

Lapunkban is hírt adtunk róla, hogy az állatkert két tigrisének tavaly júniusban kölykei születtek. Akkor a lakásban, a hálószobában nevelték a két macska nagyságú tigriskölyköt. Azóta, bár rosszakaróik azt terjesztették, hogy betegek a kistigrisek, vagy hetven kilósra nőttek az örökmozgó kölykök.

Hemera Mónika egyszerre két kis állatot etet

-Már húst is esznek, de azért még tejet is cumiznak ők is – mondja Zoltán, s Mónikával a vaskerítés mögül cumisüvegből itatják őket tejjel. Közben a nagy karámba kifutnak szüleik is, a már több mint kétszáz kilós felnőtt tigrisek. Közülük az apa mérgesen morog, mivel megzavartuk a nyugalmát, s megvillantja óriás, félelmetes szemfogait.

A másik kifutóban Kaya az afrikai oroszlán, az állatkert első nagy ragadozója rá sem hederít a tigrisekre. Az ő nyugalmát nehéz megzavarni, viszont azonnal felkel, amikor Zoltán a kerítéséhez lép, s két lábra áll, hogy gazdája megsimogathassa. Még emlékszik arra, hogy kölyök korától őt is Zoltánék nevelték szeretettel, mint most a szibériai és bengáli keverék albínó tigriseket, no meg a mintegy százötven másik állatot.