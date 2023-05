A hűvös, esős hetek hátráltatták kedves mezei virágunk, a pipacsok virágzását is. Viszont, mivel haragoszöld a környezet, jobban érvényesülnek a pipacsok élénkpiros virágai is az útszéleken, árokpartokon. Így van ez Zalabér határában is, ahol a képen látható pipacsokat fényképeztük, amelyek különösen jól mutatnak a fehér kamillavirágok között.