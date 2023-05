A tavaszi sok eső megemelte a lápi erdők, rétek talajvízszintjét, Zalaegerszegről a Gellénháza felé vezető út mentén, az égeres ligeterdőben néhol bokáig ér a víz. Ez kedvez a mocsári gólyahírnek, sárga virágai, szinte szőnyegként terülnek szét a fák alatt. A látvány szép, igaz gumicsizma kell a környék bejárásához, de megéri, mert főleg a reggeli órákban, gyönyörűen kelletik magukat a harmatos sárga virágok, amelyek márciustól május végéig virítanak. A mocsári gólyahír virágait sok rovar kedveli, mert azok a bőséges virágporon kívül nektárt is kínálnak. Azonban, vigyáznunk is kell vele, mert minden része mérgező. Amikor még szinte minden háznál voltak tehenek, ilyen helyeken nem volt szabad legeltetni, mert a gólyahír íze keserű, kaparóan csípős, s fogyasztásától a tehenek teje is ilyen lett, sőt fel is fújódtak tőle az állatok. A ligeterdő sárga virágaiból adunk át egy csokorra valót olvasóinknak…