Ezek nyomába eredünk az Alpok lábánál elhelyezkedő Kranj városában. A két alpesi folyó, a Száva és a Kokra találkozásánál fekvő település neve a latin Carnuiumból ered, jelentése csúcs, domb, kőrakás. Rédicstől a szlovén főváros irányában 230 kilométert autózunk a célpontig. Egy jelképes hármas kapuhoz érünk, innen közelíthető meg a szlovén Alpok három táj­egysége: a csipkés hegycsúcsairól ismert Júliai-Alpok, aztán a 2000 méter feletti csúcsokban bővelkedő Kamnik, valamint az Európa leghosszabb hegyláncát alkotó Karavankák. Ez utóbbiban ered a vadvíznek számító Kokra, amely mindössze 34 kilométert tesz meg a Száváig. A kettő torkolatánál található Kranj. A középkori jellegű, festői környezetben elterülő helyet a nem kevésbé festői kanyonjáért keresik fel sokan.

A kanyont alkotó vadvízi Kokra folyó a függőhíddal

Forrás: Visit Kranj

A folyó alsó szakasza a pecások kedvence, akik műléggyel várják a kapást a pisztrángra, vagy a furfangos domolykóra, amelynek kifogása külön élvezet a sporthorgászoknak. Hajdanán fürdésre is használták a folyó vizét, manapság már csak a bátrabbak merészelnek megmártózni benne, mert hideg. A múlt század elején nyilvános fürdőt nyitottak a parton, ahol külön részleg állt a hölgyek és az urak rendelkezésére. A szebbik nem képviselőinek szigorú fürdőruha-használatot írtak elő és csak nekik szóló kabinokat jelöltek ki. A fürdőzéshez kitűnő hátteret szolgáltattak a kanyonhoz tartozó kőfalak, amelyek a harminc-negyven méter magasságot is elérik. A jószerivel érintetlen völgy gyalog és kerékpárral is bejárható.

Brdo, a hegyi kastély, amely protokolláris célokat szolgál

Forrás: Visit Kranj

Nevezetes hely a város határában a Brdo (magyar jelentése hegy) várkastély, amelyet jól kiépített és kitáblázott úton autóval ajánlatos megközelíteni. Az egykori főúri lakhoz 470 hektár zöld terület tartozik, amely szabadon látogatható. Nem úgy a kúria, amely kimondottan protokolláris célokat szolgál. Miután Jugoszlávia „a kommunizmus útjára lépett”, az építményt elkobozták a Karađorđević-dinasztiától. A birtok az új „gazda”, Josip Broz Tito marsall menedékhelye lett, ahol sok időt töltött. Egy ilyen látogatás során, 1980 tavaszán rohamot kapott a vezér, és átszállították a Ljubljanai Egyetem Klinikájára, ahol meghalt. Az objektum 1990-ben a jugoszláv vezetők konferenciájának adott helyet, ahol sikertelenül próbálták megakadályozni az államszövetség felbomlását. 2001 júniusában itt ült először tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz és ifjabb George Bush egykori amerikai elnök, minekután az amerikai president így nyilatkozott: „Putyin úr szemébe néztem, és egy becsületes embert láttam”. Leírásokból tudható, hogy a pazar, reneszánsz kastély lakosztályait és tágas fogadó helyiségeit neves szlovén művészek festményei, freskói és szobrai ékesítik. A hatalmas parkot két hangulatos tó is díszíti, körülötte gyönyörűen rendben tartott kertek, ligetek, allék, melléképületek sorakoznak. Az itteni őshonos biogyümölcsösök soha nem láttak permetezőgépet.

Hangulatos belváros kávézóval

Forrás: Visit Kranj

Nem hagyhatjuk ki a város magját sem, a szépen megőrzött középkori épületeket. Lehetetlen nem észrevenni a szlovének nemzeti költője, France Prešern (1800–1849) 1952-ben emelt monumentális, öt méter magas szobrát. A poéta a közeli Bled szülötte, s Kranjban töltötte rövid élete utolsó éveit. A nevezetes Pohárköszöntő című versének hetedik strófája lett a szlovén állam nemzeti himnusza. A költemény első sora az ország kéteurós pénzérméjére is felkerült. A fizetőeszközön Prešern domborműportréja látható, alatta a „Zdravljica” (Pohárköszöntő) kezdő sora olvasható: „Shivé naj vsi naródi” (Éljen minden nemzet), a költő kézírásával. A himnusz Tandori Dezső magyar fordításában: „Éljenek mind a népek,/kik várják a nagy napot,/mely a földkerekségnek/hoz békésebb virradatot./Mennyi rab/lesz szabad/és jó szomszéd a nap alatt!” A költeményt a francia forradalom hármas eszméje – a szabadság, egyenlőség, testvériség – ihlette. A poéta népszerűségére vall, hogy a Mozart golyó mintájára, desszertet is elneveztek róla. Prešern füge a neve a darabokra szeletelt déli gyümölcsből készült, finom csokoládéval bevont édességnek.

Ha már a költészetnél tartunk: nemrégiben avatták fel a magyar kortárs, a kétszáz éve született Petőfi Sándor mellszobrát a szlovén városban, Székesfehérvár közreműködésével. A két település vezetői a leendő testvérvárosi kapcsolatról is tárgyaltak.

Kranj történelmi központja a városfallal, templomokkal, vallási emlékekkel és tornyokkal 1983 óta nemzeti kulturális műemlékként védett. Különös része ennek a második világháborúból megmaradt, óváros alatt húzódó alagútrendszer. Itt talált menedéket a lakosság a bombázások elől, s ide telepítették az ipari üzemek értékes gépeit. Az 1980-as években még gombát is termesztettek benne, majd 2008-ban renoválták, és megnyitották a nagyközönség előtt. A három bejárat valamelyikét választhatja az, aki a mélyben található ásványkiállítást vagy a kőfalakon évtizedek során képződött cseppköveket óhajtja megtekinteni.

A helyi kolbász a császárnak is ízlett

Forrás: Visit Kranj

A Fő tér, az éttermekkel és kávézókkal, nyüzsgő csomópontja a társasági életnek. Az elmélyülésre áhítozó utas itt találja a város védőszentje, Szent Kancijan tiszteletére emelt plébániatemplomot az 1400-as évekből. Az egykori őrtornyokból (hét is van belőlük) pazar kilátás nyílik mindenfelé. Az egyik, 15. században épített bástyát börtönként is használták, napjainkban viszont nemesebb célokat szolgál: háromszintes játszóházat alakítottak ki benne, a földszinten kávézó-galériával a felnőtteknek.