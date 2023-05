Az autópályán Maribort elhagyva nem hittünk a szemünknek: megpihent az autóbuszunk ablaktörlője, s nem ingázott a szembe jövő járműveké sem. Csak nem állt el az eső? Celjénél a vékonyabb felhők között átsejlett a nap is, s szerencsére kitartott még másfél órán át, gondolta: "csóró zalaegerszegiek is hadd csavarogjanak egy kicsit a híres arborétumban". A 350 fajtát felsorakoztató 2 millió tulipánnak ugyan egy kis hányada már elvirágzott, egy része még nem nyílt ki, az éppen pompázó másfél millióból viszont sikerült testközelből megbámulni több mint százezer szálat, persze a tavaszi virágtársaikkal együtt. Jó ötletekkel is gazdagodtunk: a műanyag fóliával bélelt, virágfölddel feltöltött gyümölcsös ládikákba ültetett jácintok, zalaiasan kulcsvirágok szemmel láthatóan jól érezték magukat. Többen úgy döntöttünk, idehaza mi is kipróbáljuk, hiszen így könnyen kezelhető, bárhova áthelyezhető tavaszi virágoskertet készíthetünk, ráadásul a bélgép pockok sem férnek olyan könnyen a jácinthagyma-csemegéhez. A látványt tovább fokozták az éppen virágzó cseresznyefák, magnóliák - a sok előkelő szépség mellett jólesett elidőzni a patak partján szerényen meghúzódó gólyahírcsokroknál is. Megbámultuk a virágkötészeti bemutatót, s a még meghagyott húsvéti kiállítást - alig vettük észre, hogy közben újra aktiválni kellett az esernyőket, de csak amikor már elviselhetetlenül fázott a kezünk a nyelén, tértünk be a kertészeti árudába - ahonnét kevesen távoztunk virág nélkül - virágbolond társammal mi egy-egy cserép francia, vagyis füzéres levendulát zsákmányoltunk - éppen felepénzen, mint idehaza árulják. Belátva, hogy egy alkalommal amúgy sem járható be a 85 hektár, megígértük magunknak, máskor is eljövünk, például majd rózsavirágzáskor...

Csörgedező patak gólyahírrel

Összességében nem panaszkodhatunk. Kamnik, Szlovénia egyik legrégebbi, patinás, barátságos kisvárosa is megjutalmazta csapatunkat egy kis esőszünettel. Bejárhattuk a gondosan megőrzött történelmi óvárost, már csak azért is érdemes volt betérni a Bistrica folyó partján berendezkedett településre. A legtöbb középkori épület a nem túl hosszú sétálóutcát szegélyezi, a homlokzatukat szépen felújították, illetve folyamatosan renoválják. A belváros fölé magasodó szikla tetejét a Mali grad (Kisvár) részeként egy négyszögű torony uralja, a várudvaron kétszintes templom, a felső szinten az uraság és családja, az alsón a szolgák vettek részt a misén. Az épülethez legenda is fűződik: egy Veronika nevű félig nő, félig kígyótestű grófnő figyeli rejtett kincseit a Kisvár közelében - Veronika alakja koronával a fején a város címerében is látható. Belülről csak a nyitva tartó és ingyenesen látogatható szépséges Szent Jakab-templomot és a ferences rendi kolostor egy részét láthattuk. A Szent Sír-kápolna Joze Plecnik építész egyik utolsó műve. Gazdag ferences könyvtárában számos különleges kötet megtalálható. Szűz Mária templomának csak a bejárati ajtaját találtuk nyitva, az előtérből lestünk be a főoltárhoz. Meg kellett elégednünk a templomtól elválasztott harangtorony (a középkori templom maradványa) és a tetőt díszítő szobrok látványával. A közben újból rázendítő eső ellenére elsétáltunk a Bistrica hídjához, hogy köszönjünk a Kamniki-Alpokban, az osztrák határ közelében eredő kristálytiszta vizű folyónak. Késő délután lévén a piacot már bezárták, vigasztalásul útközben megálltunk a híres Trojane-i fánkosnál, de látogatásunk csak a vásárlásra szorítkozott, hiszen itt már az ernyőt is kifordította kezükből a metszően hideg, egyre erősebben támadó szél. Bekuckózva a jó meleg autóbuszba, útközben az ablakból még megcsodáltuk a felhősipkás komor hegyeket, a távolabbi hóborította ormokat.

"Klassz volt, de menjünk majd vissza" - búcsúztunk pilótánktól utolsóként lekászálódva buszról, s átnyergeltünk a Csiszárkútnál egész nap hűségesen várakozó Suzukiba. Éppen időben, mielőtt újból megnyíltak az ég csatornái...