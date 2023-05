Ez a nap is eljött újra. Szépen kiöltözött fiúk és lányok izgatottan hajolnak az írásbeli tételek fölé az iskolapadokban. Az érettséginek már több mint 150 éves történelme van Magyarországon, 1851-ben vezették be hazánkban az Osztrák Császárság iskolareformjának részeként, nem sokkal a forradalom és szabadságharc leverése után. Az osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter, Leo Thun írta alá a rendelet hazánkra vonatkozó pontját. Ám a matura, azaz az érettségi mégsem az osztrákok, hanem a poroszok találmánya, s csak azoknak volt kötelező, akik egyetemen szerettek volna továbbtanulni. Érdekesség még, hogy eleinte a reformátusok és báró Eötvös József is tiltakozott a vizsgák ellen.