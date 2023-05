Pedig, ahogy a nagykönyvben meg van írva, vetés után a nyolcadik napon szépen kibújtak a napvilágra, bár nem tartottam névsorolvasást, úgy tűnt, minden egyes mag sziklevelet bontott. A múlt hét elején, kedden és szerdán meg is öntöztem őket, a szomjúság ne legyen akadálya a fejlődésüknek. Péntek kora reggel aztán szívinfarktus-közeli állapotba sodró látvány fogadott: ocsmány barna spanyolcsigák lakmározták az uborkanövendékeimet. Nem szokásom a vérengzés, de likvidáltam a bandát, s hogy távol tartsam a társaikat, a még életben lévő növénykék köré alufóliából akadályt építettem, amit később fahamuval is megerősítettem. A módit még évekkel ezelőtt kínomban agyaltam ki, gondolva: az alufóliagallér a csiga nyálkás bőrével érintkezve elektromosan irritálja a bélgép betolakodók irháját, s meghátrálásra kényszeríti őket. A fahamuban lévő lúgok, ásványi anyagok pedig (reményeim szerint) jól megmarják a csigák járómirigyeit, így visszafordulnak. Hasonló módszerekről később olvastam kertészeti honlapokon is, sőt rábukkantam a ljubljanai egyetem agronómiai tanszék biotechnikai karának "Különböző fahamuknak a spanyol meztelen csiga, az Arion vulgaris (Gastropada: Arionidae) elleni hatásossága" című értekezésére. Hét fafajta – a kocsánytalan tölgy, az európai bükk, a gyertyán, az ezüstfenyő, a lucfenyő, az éger és a spanyol gesztenye – fahamujának a spanyol meztelen csigákra gyakorolt hatását vizsgálták. Laboratóriumi és félig szántóföldi kísérleteket végeztek, az érintkezési és a gátló hatékonyság felmérésére - a laboratóriumban a csigákat a petricsészékben egyszerűen beleforgatták a fahamuba - megállapították, hogy a vizsgált csúszómászókkal (Ljubljana környékén begyűjtött spanyolcsigák) szemben hatékony a bükk, a tölgy, a jegenyefenyő és a lucfenyő, a legerősebb védőhatékonyságot a tölgy és a bükk hamuja mutatta. A szántóföldi kísérletekben a tölgyfahamuval kezelt növényeknek mindössze 10 százalékát károsították a csigák.

A fahamut nem szeretik, de ha megázik, vígan "átgyalogolnak" rajta

Fotó: Fincza Zsuzsa

Nálam persze nincsenek ennyire elkényeztetve a betolakodók, a kandallóból kikerült erősen vegyes, szedettvedett fahamuval riogatom őket. Nagyjából működik is – amíg az eső ki nem oldja az égéstermékből a maró kémiai vegyületeket. Saját szememmel láttam: a csiga valamilyen tapogatószerv-félével észlelve a hamut, visszafordult, az elázott égésterméken viszont vígan közlekedett. Így történhetett meg, hogy vasárnap hajnalra a több mint 60 uborkából egyetlen szál sem maradt életben, egyszerűen eltűntek a föld színéről. Mielőtt elbőgtem volna magam, fogadott nővérkém azzal vigasztalt, hogy nála még zacskóban az uborka magja, vegyem úgy, hogy még én sem vetettem el. Tehettem mást? Újra beruháztam két tasak uborkamagra...

A csigavadászat ezzel persze nem fejeződött be, hiszen a kert minden növénye fenyegetve érezheti magát. Úgy látszik, a kabakosok a kedvencük, a cukkinipalánták levelét is megcsócsálták, de mintha körülöttük hatékonyabb lenne a hamukerítés. Az amúgy rejtőzködő puhatestűek állítólag alkonyatkor indulnak munkába és kora reggel térnek búvóhelyükre - ilyenkor egyszerűnek tűnik begyűjteni őket. Nedvességkedvelő állatok, eső után, a mostanihoz hasonló latyakos időben megrészegülve, inváziószerűen támadnak, így nappal is érdemes csigavadászatra indulni. Egyébként a csekélyértelmű puhatestűeket akár lépre is csalhatjuk: kedvenc csemegéikből, salátából, pitypangból, kigyomlált gazból hagyjunk nedves halmokat a barázdákban, reggel tele bendővel megbújnak a halom alatt, ahol könnyen összeszedjük őket.

A jól ismert éti csiga legnagyobb haszna, hogy elpusztítja más csigák tojásait

Fotó: Fincza Zsuzsa

Legyünk igazságosak: nem minden csiga fenekedik kertünk növényeire, sőt, léteznek közöttük kimondottan hasznos fajok is. A jól ismert éti csiga alaptáplálékát zömmel korhadó szerves anyagok jelentik, s csak ritkán kóstolja meg az élő zöld növényeket. A legnagyobb haszna: elpusztítja más csigák tojásait, például egy evésre bekebelezi a spanyolcsiga néha 300-400 tojást kitevő fészekalját is. A szürke alapszínű, leopárdmintázatú nagy meztelen csiga sem maga a Belzebub, menüjében főleg növényi maradványok, rothadó gumók, gyümölcsök találhatók. A ligeti csigák, akárcsak közeli rokonai, a kerti sávos csigák szeretik ugyan a zöld növényeket, de a veteményesben és a virágoskertben nem okoznak számottevő kárt.