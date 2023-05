A verseny rendezője tehát a szövetség, míg házigazdája a helyi Autó- és Motorsport Egyesület volt, amely egyre nagyobb szerepet vállal a sportág népszerűbbé tételéért. Szabó József egyesület elnök elmondta: eddig is nagyon jó adottságokkal rendelkező pályán tartották a versenyeiket, ám ezúttal új nyomvonalat alakítottak ki, ami izgalmasabbá tette a futamokat.

– Ez az első versenyünk az idei esztendőben, és egyben az első alkalom, hogy helyet adhattunk a Dunántúli Roncsderby Szövetség által szervezett bajnokság egyik fordulójának – tette hozzá Szabó József. – Ez egyben elismerése is annak a szervező munkának, amit az elmúlt években végeztünk. Örömmel tapasztaltuk, hogy 43 autó nevezett a versenyre, ezáltal 12 futamot láthatnak a nézők. Az pedig külön boldogság, hogy a nézők is egyre nagyobb számban látogatnak ki hozzánk.

A verseny rengeteg izgalmat hozott, köszönhetően az időjárásnak is, hiszen a pálya a folyamatos locsolás ellenére is folyamatosan porzott a kerekek alatt. A széria kis kategóriában 12 autó indult egyszerre, ettől valóban porfelhőbe burkolódzott a Salla Ring, ami a legtapasztaltabb versenyzőknek is alaposan feladta a leckét.

– A következő rendezvényünk június végén lesz, akkor egy két napos off-road versenynek adunk majd helyet, benne éjszakai vezetéssel is – árulta még el Szabó József. – Erre várjuk a nevezőket, és bízunk benne, hogy a mostanihoz hasonlóan látványos, izgalmas programnak lehetünk akkor is a szervezői.