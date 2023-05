Zsóri Péter nagykanizsai önismeret – és párkapcsolati mentor. Racionális világszemléletű, számos segítő szakmával és megannyi előadással a háta mögött. Őszintén vallja, hogy Magyarországon ma súlyos morális válság tapasztalható.

- A mai ember elfelejtett felelősséget vállalni. Mindig egy külső hatástól várjuk, hogy jobb legyen, de addig semmi nem tud jobb lenni, míg mi magunk nem rakjuk bele magunkat ezekbe a folyamatokba.

Ahogy megjelentek a social media felületek, elfelejtettünk kommunikálni

- Szinte mindig a telefont nyomkodjuk, nem vagyunk a jelen pillanatában. Úgy sétálunk, úgy ülünk a buszon, hogy telefonozunk vagy headset van a fülünkben. Talán ez nem tűnik olyan nagy problémának a hétköznapi emberek számára, pedig az… teljesen elszakadunk egymástól, és lassan ez lesz a természetes. Egy olyan felgyorsult világot kezdtünk el élni, amiben nincs idő arra, hogy gondolkozzunk.

- Az interneten ma már inkább a butaság és a negatív hírekre, idióta videókra figyelünk fel, mintsem az értékes tartalmakra. Ezek megjelenésével együtt pedig elkezdtünk álarcot hordani, és álnév mögé bújva a másik embert piszkálni. Menő lett így bántani a másikat, pedig pont, hogy inkább emelnünk és támogatnunk kellene. A mai fiatalok pedig ebben nőnek fel, és ezt a mentalitást fogják átadni a gyermekeiknek is. És ez oda vezet, hogy valami egészen borzasztó világot teremtünk saját magunknak.

A szülőknek minden eddiginél nagyobb a felelősségük

- A mai gyerekek máshogy működnek, és ez természetes, hiszen egy másik korban cseperednek fel, mint mi. Az ő életükben legyünk őszinték, fontos a telefon és a számítógép, az ő generációjuk ebben nő fel. Azonban rendkívül fontos lenne, hogy a szülők meghúzzák a határvonalat, amihez nagy önuralomra van szükség, de a gyermekeik érdekében meg kell tenniük.

A szülők felelőssége, hogy a gyermek ne a virtuális világban növekedjen fel.

Forrás: pexels.com

- A gyerekek leuralták a szülőket. Sok szülő képtelen nemet mondani, de ezzel nekik ártanak a legtöbbet. Nálunk sem voltak szabályok gyerekként, később pedig ettől nagyon szenvedtem. Nem tudtam mi az, hogy nem, nem tudtam meddig mehetek el valamiben. Amikor kikerültem a nagyvilágba és rájöttem, hogy nem minden úgy van, ahogy én azt szeretném, az pillanatok alatt tönkretette az önbecsülésemet, az önbizalmam pedig már nem is létezett - mesélte Péter.

- Tudom, hogy ez egy nagyon megosztó téma, de csak azért, mert legbelül tudjuk, hogy anyának és apának is úgymond rendbe kellene tennie magát ahhoz, hogy a gyerekeiket is megfelelően és harmóniában tudják irányítani. Azt azonban nagyon jó látni, hogy azok a szülők, akik elkezdenek dolgozni magukon, később a családi életük is kivirágzik. Ahol harmónia van, ott nem akar mindig a virtuális világba menekülni a gyermek.

Ahhoz, hogy változást hozzunk a világban, először magunkat kell rendbe rakni.

- Fontos lenne, hogy érezzük, értékes darabkái vagyunk a társadalomnak. Mivel elszakadtunk egymástól és önmagunktól, sőt, szinte nem is támogatjuk egymást, ezért tízből nyolc embernek az önbecsülése a nullán van. Az első és legfontosabb feladatunk az lenne, hogy megoldjuk az önbecsülési gondjainkat. Bátran ki merem jelenteni, az emberek többsége nem szereti magát. Ha pedig magunkat nem szeretjük és becsüljük, más sem fog minket.

- Fontos lenne, hogy legyen hobbink, hogy visszatöltekezzünk: sportoljunk, túrázzunk, eljárjunk koncertekre. Sokan nem találják meg maguk számára a kikapcsolódást, kipróbálnak pár dolgot és feladják. Gyors eredményeket várunk, hiszen ehhez szoktunk hozzá, az internetnek köszönhetően mindenre azonnal válaszokat akarunk találni. És ha valami nem jön be elsőre, feladjuk.

- Ha fel akarja egy ember építeni magát, az 6-8 hónap alatt történik meg. Hogy miért? Mert ez idő alatt folyamatosan cselekednünk kell és figyelni az érzelmeinkre. A mentális egészséghez nagyon fontos, hogy olykor kívülállóval is beszélgessünk. Ezt már több helyen felismerték, Amerikában például a legkisebb problémával is pszichológushoz, terapeutához vagy más szakemberhez fordulnak az emberek. Itthon még úgy látom, ciki erről és a érzelmeinkről beszélni. Pedig nagyon fontos lenne, főleg a gyermekeink jövőjének érdekében - mondta Péter.