Péter sokáig kertépítő szakemberként dolgozott, volt saját vállalkozása is, ami azért szűnt meg, mert egyrészt szezonális munkáról beszélünk, amiből egész évben megélni nem könnyű, másrészt igen nehéz fizikai dolgozót találni. A kert is a vállalkozáshoz kapcsolódóan, egyfajta bemutató kertnek indult.

Fotó: Horváth-Balogh Attila

– A telket 2000 körül vettük meg, s a kert betelepítését korábban már meglévő fák átültetésével 2006 körül kezdtük el – idézte fel az indulást Soós Péter. – Annak idején kétszáz körüli növénnyel indultunk, amiből mostanra 150 maradt, ugyanis ahogy nőttek, terebélyesedtek, meg kellett ritkítani az állományt, hogy elférjenek, így amiből több példány is volt, abból csak egyet hagytam. Bármennyire is fáj az ember szíve, egy idő után szelektálni kell.

A kertben vannak ritkaságok is, így például japán juhar, két (szeldelt levelű és hagyományos) változatban. Az egyiket hagyta habitusának megfelelően fejlődni, a másikat viszont metszéssel szabályozta és irányította, ennek köszönhetően előbbi szétterülő koronájú fa lett, utóbbi pedig – lévén, házfal mellé került – az ég felé tör.

Fotó: Horváth-Balogh Attila

A másik nagyon érdekes növény egy közel 20 éves tölgy, ami – az egyszerűség kedvéért fogalmazzunk így – törpe, pontosabban kis növésű maradt, hihetetlen módon szintén a metszés következtében.

– Ez egy kis suháng volt, amikor elültettem ide, de igazából nem tudtam, hogy hová tegyem, s végül itt maradt – magyarázta Péter. – Már a kezdetektől határozottan és szívfájdalom nélkül használtam a metszőollót, ennek köszönhető, hogy ma így néz ki. Hetente elég sok időt töltök metszéssel és koronaalakítással a növényeim körében, azt még nem számoltam össze, hogy körülbelül mennyit, mert akkor lehet, hogy elszörnyülködnék. A kert igényli a gondoskodást.

Fotó: Horváth-Balogh Attila

Péter elmondta, kertjében egyebek közt zöld, sárga és fehér levelű kecskerágó, vérmogyoró, kúszó madárbirs, tatárlonc, hebe (azaz veronikacserje) díszlik.

A kertben egy nagyon bájos kis tavacska is található, Soós Péter szerint ha valami, hát akkor ez minden nap ad munkát. A belehulló leveleket, szennyeződéseket naponta el kell távolítani a vízből, hogy ne kezdjen el rothadni, mert az kedvezőtlen folyamatokat indít el. Nagyon kell figyelni a szellőztetésre, ebből a szempontból az a jó, ha minél nagyobb a tó, és minél nagyobb a vízfelület. Ez amúgy nem utolsósorban a macskákat is segíthet távol tartani a halaktól, ha telepítettünk azokat is a tóba. A kis vízfelülettől a cicák nem félnek és egy reggelre nagy eséllyel hűlt helyük lesz a pikkelyeseknek.

Fotó: Horváth-Balogh Attila

A szakember a saját kert kialakításába most belevágóknak azt tanácsolja: először azt döntsék el, hogy mennyi idejük lesz a gondozására. Ha kevés, akkor nem feltétlen a nagy kiterjedésű sziklakert a legjobb választás, hisz ott minden nap lesz egy (vagy több) fűszál, amit ki kell húzni. Egy gazos, elhanyagolt sziklakerti pedig igen csúnyán tud kinézni.

– Ha nem szánunk sok időt a kertre, akkor a legegyszerűbb befüvesíteni és abban néhány dísznövény-foltot kialakítani – mondta. – Természetesen, állandó elfoglaltság ott is lesz, a kaszálás, a tavaszi időszakban körülbelül hetente, utána már elegendő ritkábban. Ez megoldható fűnyíró robottal is…