A Hajdú B. István által narrált bevezető a magyar vízilabda történetéről és sikereiről ad egy gyorstalpalót. Minden szép és jó egészen a 80-as évekig, onnantól kezdve viszont hiába vártuk a sikereket, azok nem érkeztek. Majd a 90-es évek utolsó harmadában egy olyan utánpótlás csapat formálódott, akikben végtelen potenciál rejlett, a suhancok pedig először a sevillai EB-n bizonyíthatták rátermettségüket a felnőtt csapatban. A többi, ahogy mondani szokták már történelem.

A vízilabda mindig is népszerű sportágnak számított hazánkban, ahhoz azonban kétség sem fér, hogy a 2000-es években emelkedett meg magasan az érdeklődés a pólósok iránt. Ennek előszele volt a 97-es sevillai győzelem, majd egy évvel később a világbajnoki ezüstérem, az igazi megmérettetésnek mégis az olimpia számított. Sydney-ben a döntőben Oroszországgal mérkőztek a mieink és 24 év után végre felülhettek a világ trónjára, egy egészen fiatal csapattal, mely előtt még ott állt a jövő. Apropó csapat. Kemény Dénes edző gárdája mindig is attól volt végtelenül szimpatikus (a játéktudáson kívül), hogy tömve volt egyéniségekkel. A csendes vezér, Benedek Tibor, a Hulk testalkatú, mégis mindig higgadt Kiss Gergely, a társaság egyik központi embere Kásás Tamás, vagy a zseniálisan flegma Biros Péter mind hihetetlenül kedvelhető arcok, de fel lehetne sorolni a komplett legénységet, senki nem lógna ki. Az ő sztorizgatásaik, egymás játékos szívatása mind alátámasztják azt a tényt, hogy az egyéni tehetségek mellett ez a válogatott azért volt képes legyalulni a világot, mert csapatként tudott együttműködni. Persze a győzelmek mellett nem maradnak el a kudarcok sem, kitérnek Benedek doppingbotrányára, illetve a mumus szerbek elleni folyamatos zakókra. Ha már a szerbeknél tartunk, muszáj megemlíteni a 2004-es athéni olimpiát, ahol velük döntőztek a fiúk. Jelen sorok írójában élénken élnek az emlékek, amikor a televízió képernyőjére tapadva véresre rágta a körmeit azon a meccsen. A filmet nézve újra átélhető volt a feszültség és a kapus Szécsi Zoltán ízes káromkodása, mely a maga módján sorsfordítónak bizonyult. Ezek után a 2008-as pekingi játékok újfent egy parázs szerb–magyar döntővel kecsegtettek, ám az amerikaiak beleköptek balkáni barátaink levesébe, így velük kellett megküzdeni az aranyért. Zsinórban a harmadik olimpiai győzelem is összejött, melyre nincs jobb szó, minthogy legendás. A riválisok elismerő nyilatkozatai is rátesznek egy lapáttal, de ha nem mondanának semmit, akkor is egyértelmű lenne, hogy amit Kemény fiai letettek az asztalra, az páratlan.

Szakmailag, a mozi nyelvére lefordítva, mint dokumentumfilm nem különösebben kiemelkedő A nemzet aranyai. A kelleténél kicsit hosszabb, cselekményvezetését tekintve egy szépen felmondott sporttörténeti tabló, ami lehetséges, hogy sorozat formájában jobban működött volna. Élményként azonban egészen kiváló, képes meghatni, feltüzelni, megnevettetni az embert, az igazi ereje pedig egyértelműen a már említett karaktereiben rejlik. A zárásra adta volna magát egy monológ vagy hommage Benedekről, mely lehetőséggel nem éltek, noha tény, hogy a lényeg itt nem az individuum, hanem a csapat. Egy olyan csapat, amiért lehetetlen volt nem izgulni.