Az eseményen résztvevőket Jakab Sándor polgármester köszöntötte, aki egyúttal üdvözölte a közösségépítő projektben résztvevő társtelepülések vezetőit, illetve főzőcsapataikat. Kiemelte: a projekt valóban közelebb hozta az embereket egymáshoz, összebarátkoztak, ezúttal pedig a gasztronómiai szokásaikat is megismerhették. A programot a népszerű termelői piac, s kézműves vásár nyitotta, de felléptek a tamburások és a Play zenekar is kitűnő hangulatot teremtett, néhányan még táncra is perdültek.

- Az újudvariakat mindig érdemes megdicsérni, hiszen mindig figyelik a pályázatokat és fejlesztik a településüket, azon vannak, hogy az itt élők ne szenvedjenek hiány semmiben - fogalmazott Bene Csaba, a zalai közgyűlés alelnöke. - A rendezvénytér ilyen alkalmakkor megtelik emberekkel, ami szintén a helyi önkormányzat sikere.

Majd Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő lépett a mikrofonhoz. Szerinte is a piactéren összegyűlt árusok sokasága azt jelenti, hogy az újudvari beruházások célba értek, a vásárlók megszerették az őstermelők portékáit. Hozzátette: a "Domhátról Dombhátra" elnevezésű projekt pedig megmutatta a környező településeknek, hogy egymást támogatva, együttműködve igazán jó közösségek formálódhatnak. Ezért jó lenne, ha program lezárulta után is megmaradna ez a jó kapcsolat, most úgy tűnik ennek nem lesz akadálya.

Végül a főzőversenyen Nagybakónak pincepörköltje nyert megelőzve a nagyrécseiek és magyarszentmiklósiak sertéspörköltjét. A különdíjat ezúttal az újudvariak húsos káposztája és hájas kráflija érdemelte ki.