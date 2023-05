A résztvevő horgászok elmondása szerint ez a verseny sokkal jobban sikerült, mint az egy héttel korábbi családi napos halfogás, hiszen most jóval több ponty akadt horogra, nem volt olyan csapat, amelyik eredménytelenül hagyta ott a tópartot. Mindez azt jelenti, hogy a 42 óra alatt 74 darab pontyot tudtak a résztvevők sikeresen megakasztani, ezek össztömege 615,78 kilogramm volt, átlagos tömegük pedig több mint 8,32 kilogrammot tett ki.

A szabályzat szerint a versenyzők ezúttal saját maguk választhatták ki horgászhelyeiket, s a két-két fős csapatok összesen négy bottal próbálkozhattak. A legjobb eredményt a gát közelében horgászó Miholics Adrián és Mendöl Milán párosa érte el, akik vasárnap kora reggel elmondták: a már addig kifogott tíz pontyukhoz a 10-12 fokosra hűlt éjszakai órák során négy újabb társult, ezért viszonylag keveset aludtak, de ezt egyáltalán nem bánták, mert voltak vetélytársak, akik szorosan a nyomukban jártak. A mérlegelésnél aztán az is kiderült, hogy 150,53 kilogrammal nemcsak az összesített első helyet szerezték meg, hanem a legnagyobb hal is az övék lett, Adriánnak egy 17,2 kilogrammos pontyot is sikerült kiemelnie a tóból. Második helyen a Simon Attila és Ivanik László alkotta csapat végzett 132,08 kilogrammal, míg a harmadik ezúttal Belső Zsolt és Károly Richárd párosa lett 112.45 kilogrammal.