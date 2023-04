Bár nagy sikert aratott, csak néhány mintapéldány került ki a gyárból, ez indította be Poldauf Attila fantáziáját, aki megépített egy sport-Danuviát. Olvasóink már találkozhattak a hévízi mester alkotásaival, képzeletbeli istállójában több veterán kétkerekű: Tatran, Simson, Berva, Panni és a kedvenc Danuviából öt különböző példány kapott helyet. Mindegyiket saját kezűleg mentette meg az enyészettől.



A motorok iránti szenvedélyét fél évszázaddal ezelőtt alapozta meg, amikor fiatalon négy évet dolgozott a Német Demokratikus Köztársaságban vendégmunkásként. Jogosítványa még nem volt, de már megvásárolt egy 350-es Jawát. Ezt 250-es MZ TS követte, amelyet egy év után Pannónia P21-re cserélt le. Azóta is sajnálja, hogy meg kellett tőle válnia, amikor a családi fészek kialakításába kezdett, mert kellett a pénz. Három napig bírta kétkerekű nélkül, így lett egy MZ 125-ös gazdája, és utána már mindig volt motorkerékpárja. Jöttek a japán márkák: Honda, Yamaha, Kawasaki következett, és közben vásárolta meg az első, helyreállításra megérett, 125 köbcentis Danuviáját. Annak is legalább negyven éve, és ezzel eljutottunk a sportváltozathoz, amelynek megépítéséhez a veterán járművekkel foglalkozó folyóiratban néhány éve megjelent cikk láttán született meg benne az ötlet, árulta el.

Poldauf Attila az általa épített sport-Danuviával. A motorok iránti szenvedélyét fél évszázada alapozta meg, amikor négy évet dolgozott a Német Demokratikus Köztársaságban Fotó: Arany Gábor



– Rendszeresen bújom a hirdetéseket, járom a börzéket, keresem a régi alkatrészeket, így jutottam a vázhoz Somogyban, a sárvédőhöz Pápán – idézte fel. – Sikerült gyártási szám és váltószerkezet nélküli üres blokkot venni, valószínűleg kísérleti gyártású lehetett – magyarázta. – Ebbe a sok év alatt összegyűjtött alkatrészeimből építettem be a váltót. A hengerfej megegyezik a BNV-n bemutatott kivitellel – mutatta büszkén.

A kormányt és hozzá a felfogató elemet a lakatosvégzettségű, 74 éves motormágus maga készítette el házilag, mert ilyeneket nem talált sehol. Pontosabban hosszú idő után ráakadt egy kormányra, de addigra már elkészült a sajátjával. A benzintankon az eredetivel egyező kivitelű felirat Csenger Miklóst dicséri.

Az is a Veterán Autó és Motor folyóiratból tudható, hogy a Danuvia fejlesztésén dolgoztak a gyárban a mérnökök, ennek egyik fejezete lehetett a sportkivitel. Új típust terveztek, amelyet D–61 néven emlegettek, 125 köbcentis, acélperselyes alumíniumhenger, csökkentett saját tömeg, szívászajtompító, halkabb kipufogó és új formaterv jellemezte volna. Szó volt arról is, hogy a 125-ös hengert 150-esre vagy 175-ösre lehet majd cserélni, a hozzá tartozó dugattyúval együtt. Az ígéretes prototípus bevezetése azonban csúszott, először 1962-re halasztották, majd végleg lemondtak róla.



Ha nem is helyette, de eközben született meg a Danuvia Sport nevű, szériamodellből kialakított változat új modellként 1963-ra. A motorról lekerült a burkolat nagy része, más formájú lett az üzemanyagtartály, sportos, keskeny kormány és nyereg, nyitott láncvédő és hátsó rugós tag került rá, és kapott egy egyszerű szívászajtompítót is. Végül ezt a típust sem gyártották sorozatban.

A fejlesztők elképzelései szerint az új, D–62 jelű modellt a DV 125 vázát, futóművét használva hengercserével 150 és 175 köbcentis erőforrással is építették volna. A külsejét lemezburkolatokkal tervezték vonzóbbá alakítani. Az új modellből végül nem lett semmi, ha csak nem tekintjük annak a sport-Danuviát, amely pont a lecsupaszított kialakítást jelentette. Burkolt lánc helyett egyszerű védőidom, krómozott és porvédő nélküli hátsó rugók. Nagy méretű szívászajcsökkentő dobozos légszűrő, valamint a lámpafejen az apró plexi légterelő is vonzza a tekintetet, ezeket is Poldauf Attila készítette el a két személy szállítására alkalmas motorjára. A sport elnevezés ugyanis csak marketingfogás volt, mert teljesítményben sem tudott többet a korábbi kivitelnél, márpedig a 6 lóerő körüli teljesítmény nem lehetett elegendő a száguldozásra, hiába volt jó pár kilóval könnyebb az elődnél.



Az 1963-as BNV-s bemutatkozást tehát nem követte sorozatgyártás, és az az esztendő nevében új, ám műszakilag régi modellt hozott: a Danuvia DMV 125-öt. Ezt általában szürke Danuvia, illetve lapos nyerges vagy sportnyerges Danuvia néven tartják számon. Az új modell apróbb alkatrészekben tért el a korábbiaktól. Új nyerget és kipufogódobot, új kormányszektorokat kapott, a korábbi fekete és piros szín mellett megjelent a szürke kivitel is, kék csíkozással. A következő három évben már lényeges változtatás nem történt a motoron. A típus gyártását 1966-ban állították le, szerencsére vannak megszállottak, akiknek köszönhetően a Danuvia még ma is él.

Szerencsére vannak megszállottak, akiknek köszönhetően a Danuvia még ma is él.