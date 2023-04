Zaol-podcast rovatunkban ezúttal is sokakat érintő (és reményeink szerint érdeklő) témákat vitatunk meg beszélgetőtársainkkal. Ma reggel Tolvaj Márta zalaegerszegi önkormányzati főtanácsadó a vendégünk, aki az egy éve működő Göcseji Tudásközpontról, mint a megyeszékhely különleges attrakciójáról szól, egy újabb adásban pedig az első Palántafesztivál részleteibe avatja be a hallgatókat. Többéves múltja van már a Göcseji Dombérozó kulturális, gasztronómiai rendezvénynek, s az idén nyáron is a tájegységhez tartozó számos településen várják majd a közönséget izgalmas programokkal – minderről Magai Ágota nyilatkozik rádiónknak. Badacsonyi Tamás pedig a különleges zenei élményeket kínáló, sztárvendégeket is felvonultató Örvényesvölgy Fesztiválról szól részletesen. Továbbá a balatoni viharjelzésről is hallhatnak érdekességeket, e hétvégén is keressék tehát podcast műsorainkat hírportálunkon!