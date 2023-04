A Falubarát Egyesület szervezte majálison számos program várta főként a gyerekeket, köztük arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, óriáscsúszda, ugrálóvár, bár a szeles időjárás miatt a sárkányeregetést elhalasztották, így is bőven akadt szórakozási lehetőség. Az egyesület ezúttal is palacsintával készült, összesen tíz helyszínen 10 kilogramm lisztből sütöttek a háziasszonyok palacsintatésztát, amit aztán különféle ízesítéssel kóstolhattak meg a programra érkezők.

Idén emellett régi hagyomány is újjáéledt. Tóth Szilárd, a Falubarát Egyesület vezetőségének tagja elmondta, hogy próbálnak minden olyan lehetőséget megragadni, amivel össze tudják hozni a fiatalokat, a faluért tenni akarókat. A vasárnapi majálist megelőző napra májusfa állítást szerveztek a faluközpontban, a fa kiválasztása és felállítása gondos előkészítéssel történt. A programra többen is összegyűltek. Ezzel korábbi helyi szokást élesztettek újra, hiszen az utóbbi években csak jelképesen szoktak kisebb fát felállítani a játszótér mellett. A tervek szerint megtartják a faállítást a jövőben is.