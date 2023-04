- Tünetei szerteágazóak, szinte minden szervrendszerünkre hatással van. Ha állandó fáradságérzet, rossz közérzet, bőrszárazság, hajhullás, székrekedés, alacsony pulzus, indokolatlan testsúlynövekedés, hideg végtagok vagy memóriazavar jellemzőek a mindennapokban, akkor érdemes felkeresni egy belgyógyász endokrinológust, aki a laborvizsgálatokkal tisztázni tudja a gyanút. Mivel a tünetek elég általánosak, ezért mindenféleképpen orvos segítségét kérjük a diagnózis felállításához, aki elrendelheti a gyógyszeres kezelést - javasolja Gellén-Kiss Szilvia dietetikus.

Táplálkozással sokat segíthetünk a tünetek csökkentésében

- A táplálkozással segíthetünk állapotunk javításán. A betegségben szenvedőknek zöldségeken, gyümölcsökön és sovány húsokon alapuló étrendet kellene követniük. De az étkezéssel kapcsolatos javaslatok egyik legfontosabb eleme, hogy együnk több zöldséget. Ez a fogyásban is segít, hiszen a legtöbb zöldség alacsony kalóriaértékkel és szénhidráttartalommal rendelkezik. Ilyen például a leveles zöldségek (spenót, salátafélék), paprika, paradicsom, retek, tökfélék.

Gellén-Kiss Szilvia dietetikus

- A szelén is fontos a betegségben szenvedőknek, táplálékaink között a brazil dió és a tonhal húsa tartalmazza a legtöbb ilyen vitamint. Nagy szerepe van a táplálkozás útján bevitt jódnak is, melyet többnyire konyhasó vagy jódozott ivóvíz formájában vihetünk be a szervezetünkbe.

- Sok esetben jótékonyan hat a gluténmentes étkezés is. Ez főleg akkor hatásos, ha autoimmunfolyamat eredménye az alulműködés. Glutént tartalmaz a búza, rozs, árpa és a zab (ha nincs feltüntetve a gluténmentesség). A rizs és a kukoricán túl is van élet, a gluténmentes álgabonák közül ilyen például a köles, hajdina, quinoa vagy az amarant. Célszerű ezeket is bevezetni az étrendünkbe - tanácsolja a dietetikus.