Itt él közel 40 barátságos birka, akik nagyon szeretik a látogatók simogatását, és ha a vendégek visznek nekik egy kis bari-nasit. Rita, a tulajdonos igazán kedves, szívesen osztja meg velünk a birkákkal kapcsolatos tudnivalókat, így az itt töltött idő egy igazi tanulási élmény is egyben. Így míg a kézhez szoktatott állatokat simogatjuk és etetjük, megismerhetjük azok szokásait, jellemzőit és történetüket is. Az itt élő állatok szeretete és gondozása láthatóan fontos a család számára, és ez a szeretet átragad az itt megforduló vendégekre is.

A birkák szeretik, ha a látogatók etetik őket.

A varázslatos hely a gyerekeket is elbűvöli, igazán élvezetes számukra a nagy területen való rohangálás és birkasimogatás, birkaterelés és etetés.

A Legjobb barik mindenki számára nyitott, a tulajdonosok szívesen látják az állatok iránt érdeklődő vendégeket, azonban a látogatás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges. Ez pedig igazán szuper, hiszen nemcsak a bárányok nyugalmát szolgálja, de a látogatóknak is lehetőséget ad arra, hogy a tumultust elkerülve, elmerülhessenek a környezet adta békében és nyugalomban.

Ribizli igazán kíváncsi természetű.

A jó barikhoz pedig hamarosan új lakók költöznek: a szarvasok! Ez pedig a későbbiekben lehetőséget teremt arra, hogy az érdeklődök az erdő lakóit is jobban megismerjék.